قراءة في صحف الخميس .. وأهم العناوين

شارك الخبر مع أصدقائك

المال - خاصتقدم "المال" عرضًا لأبرز عناوين صحف الخميس، وكان أهمها:الأهرام* السيسى: بدء دراسات «تنمية غرب مصر».* إسماعيل: مؤتمر الشباب بالإسكندرية نجح وقطعنا شوطا كبيرا فى الإصلاح الاقتصادى.* الثأر لشهداء البدرشين مقتل 4 إرهابيين شاركوا فى تنفيذ الهجوم على سيارة الشرطة.* وز



المال – خاص

تقدم “المال” عرضًا لأبرز عناوين صحف الخميس، وكان أهمها:

الأهرام

* السيسى: بدء دراسات «تنمية غرب مصر».

* إسماعيل: مؤتمر الشباب بالإسكندرية نجح وقطعنا شوطا كبيرا فى الإصلاح الاقتصادى.

* الثأر لشهداء البدرشين مقتل 4 إرهابيين شاركوا فى تنفيذ الهجوم على سيارة الشرطة.

* وزير النقل: الرئيس السيسى لديه رؤية شاملة لتحديث قطاع النقل.

* شكرى يبحث مع نظيره الفرنسى مقاطعة قطر وأوضاع سوريا وأحداث القدس.

* وفد أمنى روسى يتفقد إجراءات التأمين بمطار القاهرة.

* مؤتمر «سيناء عاصمة السياحة الدينية» 28 سبتمبر المقبل.

* افتتاح مستشفى عين شمس التخصصى بالعبور ٧ أغسطس.

* إعادة تشكيل التفتيش الفنى لقضايا الدولة.

* دوائر الأعمال ترحب بإعلان الرئيس استمرار إصلاح الاقتصاد.

* رجال الأعمال والمصدرون: طمأنة للمستثمرين ودفعة قوية للنشاط الاقتصادى.

* اليوم توقيع اتفاقيات مع الأردن لتسهيل حركة التجارة والاستثمارات.

* استرداد 14 ألف فدان من أراضى الدولة بالإسماعيلية.

* محافظ سوهاج يبحث الأزمة مع الجامعات ووزارة الصحة.

* تخطف طليقها وتطلب 5 ملايين جنيه فدية.

* الزمالك يودع البطولة العربية بهزيمة غير متوقعة امام العهد اللبناني.

الأخبار

* قرار جمهوري بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب.

* السيسي: استمرار تطوير المناطق النائية.

* الجيش يحبط استهداف إحدي الوحدات بطن ونصف متفجرات.

* شكري: لن تتهاون مع من تلوثت أيديهم بدماء المصريين.

* إسماعيل: إعادة تخطيط المحافظات و١٨ ألف فدان حيزاً عمرانياً جديداً للإسكندرية.

* رئيس الوزراء: عرضنا تصوراتنا لاستراتيجية ٢٠٣٠ علي مؤتمر الشباب الناجح.

* انضمام مقاتلتين جديدتين إلي تشكيلات قواتنا الجوية.

* مذكرة مصرية لمجلس الأمن تطالب بتعويضات لضحايا الارهاب.

* محافظ أسوان: 320 مليون جنيه لتنفيذ 34 مشروعا.

* شركة مساهمة مشتركة لتصنيع لمبات «الليد» وتشجيع الاستثمارات.

* 3.5 مليار جنيه قيمة السلع علي البطاقات.

* ربة منزل تستعين بـ ٣ عاطلين لخطف طليقها.

* الليلة..الهلال «طمعان» في النفط.. والترجي يخشي المريخ.

