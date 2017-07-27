قراءة في صحف الخميس .. وأهم العناوين

المال – خاص
تقدم “المال” عرضًا لأبرز عناوين صحف الخميس، وكان أهمها:
الأهرام
* السيسى: بدء دراسات «تنمية غرب مصر».
* إسماعيل: مؤتمر الشباب بالإسكندرية نجح وقطعنا شوطا كبيرا فى الإصلاح الاقتصادى.
* الثأر لشهداء البدرشين مقتل 4 إرهابيين شاركوا فى تنفيذ الهجوم على سيارة الشرطة.
* وزير النقل: الرئيس السيسى لديه رؤية شاملة لتحديث قطاع النقل.
* شكرى يبحث مع نظيره الفرنسى مقاطعة قطر وأوضاع سوريا وأحداث القدس.
* وفد أمنى روسى يتفقد إجراءات التأمين بمطار القاهرة.
* مؤتمر «سيناء عاصمة السياحة الدينية» 28 سبتمبر المقبل.
* افتتاح مستشفى عين شمس التخصصى بالعبور ٧ أغسطس.
* إعادة تشكيل التفتيش الفنى لقضايا الدولة.
* دوائر الأعمال ترحب بإعلان الرئيس استمرار إصلاح الاقتصاد.
* رجال الأعمال والمصدرون: طمأنة للمستثمرين ودفعة قوية للنشاط الاقتصادى.
* اليوم توقيع اتفاقيات مع الأردن لتسهيل حركة التجارة والاستثمارات.
* استرداد 14 ألف فدان من أراضى الدولة بالإسماعيلية.
* محافظ سوهاج يبحث الأزمة مع الجامعات ووزارة الصحة.
* تخطف طليقها وتطلب 5 ملايين جنيه فدية.
* الزمالك يودع البطولة العربية بهزيمة غير متوقعة امام العهد اللبناني.
الأخبار
* قرار جمهوري بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب.
* السيسي: استمرار تطوير المناطق النائية.
* الجيش يحبط استهداف إحدي الوحدات بطن ونصف متفجرات.
* شكري: لن تتهاون مع من تلوثت أيديهم بدماء المصريين.
* إسماعيل: إعادة تخطيط المحافظات و١٨ ألف فدان حيزاً عمرانياً جديداً للإسكندرية.
* رئيس الوزراء: عرضنا تصوراتنا لاستراتيجية ٢٠٣٠ علي مؤتمر الشباب الناجح.
* انضمام مقاتلتين جديدتين إلي تشكيلات قواتنا الجوية.
* مذكرة مصرية لمجلس الأمن تطالب بتعويضات لضحايا الارهاب.
* محافظ أسوان: 320 مليون جنيه لتنفيذ 34 مشروعا.
* شركة مساهمة مشتركة لتصنيع لمبات «الليد» وتشجيع الاستثمارات.
* 3.5 مليار جنيه قيمة السلع علي البطاقات.
* ربة منزل تستعين بـ ٣ عاطلين لخطف طليقها.
* الليلة..الهلال «طمعان» في النفط.. والترجي يخشي المريخ.