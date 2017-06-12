قراءة في صحف الإثنين وأبرز العناوين

المال – خاص
تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم:
الأهرام
– الرئيس يستعرض اليوم رؤية مصر لمواجهة التحديات الإفريقية
– اجتماع عاصف لتشريعية النواب خلال مناقشة اتفاقية تيران وصنافير
– اتفاق بين الاستثمار والغرفة الأمريكية للترويج للإصلاحات
– «أمازون» العالمية تتعاقد مع شركات مصرية للتصدير لأمريكا
– الرئيس السيسى يهنئ روسيا الاتحادية بالعيد القومى
– العلاقات المصرية ــ الألمانية بعد 30 يونيو.. تقارب بعد وضوح الصورة
– وفد الدبلوماسية الشعبية يطالب بتجميد عضوية قطر فى الجامعة العربية
– المجلس الأعلى يسحب بلاغه ضد ابراهيم عيسى
– إقبال دولى كبير على الجناح المصرى بمعرض «اكسبو أستانا»
– جهاز تنمية المشروعات يتوسع فى إقراض الجمعيات
– رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من تخصيص الاراضي المتاحة للاستثمار
الأخبار
– تميم يغازل أردوغان بعد عزلة قطر !
– ١٥ مشروعاً جديداً بالمنطقة الاقتصادية للقناة
– ‘رئيس الأركان: الشباب أمل مصر’
– ‘السفينة «أحمد فاضل» تنضم لأسطول هيئة قناة السويس’
– مصير رئاسة ترامب.. يتأرجح من كومي إلي مولر
– فوز بطعم الهزيمة للمحافظين في الانتخابات التشريعية البريطانية
– محلل إسرائيلي:تل أبيب أكثر المنتفعين من الخلاف القطري- السعودي
الجمهورية
– القمة المصرية – الألمانية تبحث التنمية المستدامة ودعم اقتصاد القارة السمراء
– أحلام طلاب الثانوية تضيع مع الفيزياء.. وألغاز في التاريخ .. وانتحار طالبة بالمنوفية
– الحصار يصيب قطر بـ “أزمة مالية”
– .أحدث سفن الخدمات البترولية تنضم لأسطول القناة
– شقق للشباب علي أنغام “يا حبيبتي يا مصر”
– تثبيت 2610 من العمالة المؤقتة بالوحدات المحلية بالشرقية
– 2 مليون جنيه لتجديد محطة المياه “الزليطة” بأسيوط