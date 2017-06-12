سيـــاســة

قراءة في صحف الإثنين وأبرز العناوين

المال - خاصتقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم:الأهرام– الرئيس يستعرض اليوم رؤية مصر لمواجهة التحديات الإفريقية– اجتماع عاصف لتشريعية النواب خلال مناقشة اتفاقية تيران وصنافير– اتفاق بين الاستثمار والغرفة الأمريكية للترويج للإصلاحات– «أ