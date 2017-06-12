سيـــاســة

قراءة في صحف الإثنين وأبرز العناوين

المال - خاصتقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم:الأهرام– الرئيس يستعرض اليوم رؤية مصر لمواجهة التحديات الإفريقية– اجتماع عاصف لتشريعية النواب خلال مناقشة اتفاقية تيران وصنافير– اتفاق بين الاستثمار والغرفة الأمريكية للترويج للإصلاحات– «أ
12 يونيو، 2017 12 يونيو، 2017

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المال – خاص

تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم:

الأهرام

– الرئيس يستعرض اليوم رؤية مصر لمواجهة التحديات الإفريقية

– اجتماع عاصف لتشريعية النواب خلال مناقشة اتفاقية تيران وصنافير

– اتفاق بين الاستثمار والغرفة الأمريكية للترويج للإصلاحات

– «أمازون» العالمية تتعاقد مع شركات مصرية للتصدير لأمريكا

– الرئيس السيسى يهنئ روسيا الاتحادية بالعيد القومى

– العلاقات المصرية ــ الألمانية بعد 30 يونيو.. تقارب بعد وضوح الصورة

– وفد الدبلوماسية الشعبية يطالب بتجميد عضوية قطر فى الجامعة العربية

– المجلس الأعلى يسحب بلاغه ضد ابراهيم عيسى

– إقبال دولى كبير على الجناح المصرى بمعرض «اكسبو أستانا»

– جهاز تنمية المشروعات يتوسع فى إقراض الجمعيات

– رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من تخصيص الاراضي المتاحة للاستثمار

الأخبار

– تميم يغازل أردوغان بعد عزلة قطر !

– ١٥ مشروعاً جديداً بالمنطقة الاقتصادية للقناة

– ‘رئيس الأركان: الشباب أمل مصر’

– ‘السفينة «أحمد فاضل» تنضم لأسطول هيئة قناة السويس’

– مصير رئاسة ترامب.. يتأرجح من كومي إلي مولر

– فوز بطعم الهزيمة للمحافظين في الانتخابات التشريعية البريطانية

– محلل إسرائيلي:تل أبيب أكثر المنتفعين من الخلاف القطري- السعودي

الجمهورية

– القمة المصرية – الألمانية تبحث التنمية المستدامة ودعم اقتصاد القارة السمراء

– أحلام طلاب الثانوية تضيع مع الفيزياء.. وألغاز في التاريخ .. وانتحار طالبة بالمنوفية

– الحصار يصيب قطر بـ “أزمة مالية”

– .أحدث سفن الخدمات البترولية تنضم لأسطول القناة

– شقق للشباب علي أنغام “يا حبيبتي يا مصر”

– تثبيت 2610 من العمالة المؤقتة بالوحدات المحلية بالشرقية

– 2 مليون جنيه لتجديد محطة المياه “الزليطة” بأسيوط

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