قراءة فى مجموعة مصر بكأس العالم 2018

على المصرى: عندما تأهلت 4 منتخبات عربية للمرة الأولى في التاريخ إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، أثير سؤال جدلي استحوذ على اهتمام جماهير وعشاق كرة القدم العربية، ألا وهو هل سنشهد منتخبين عربيين في مجموعة واحدة، وكان التساؤل محوره تحديداً هو هل سيقع الأخضر السعودي في مجموعة واحدة مع مصر أو تونس

على المصرى:

عندما تأهلت 4 منتخبات عربية للمرة الأولى في التاريخ إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، أثير سؤال جدلي استحوذ على اهتمام جماهير وعشاق كرة القدم العربية، ألا وهو هل سنشهد منتخبين عربيين في مجموعة واحدة، وكان التساؤل محوره تحديداً هو هل سيقع الأخضر السعودي في مجموعة واحدة مع مصر أو تونس على اعتبار أن المغرب كانت في المستوى الرابع بجوار السعودية عند سحب القرعة.

سريعاً ما جاءت الإجابة على هذا التساؤل، حيث حلت مصر والسعودية سوياً في المجموعة الأولى بجوار كل من روسيا “الدولة المنظمة” وأوروجواي العملاق اللاتيني بطل المونديال في نسختين سابقتين عامي 1930 و1950.

وبدا الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة، متفائلاً بعد مراسم أجراء القرعة، قائلا: “أعتقد أن وضع المنتخب المصري جيد، لا يمكنني أن أقول أن المجموعة صعبة ولا يمكنني أن أقول أنها سهلة”، وأضاف: “نحن متفائلون سنحاول أن ننافس على أفضل مستوى، ونسأل أنفسنا: لماذا لا يمكننا أن نعبر إلى الدور الثاني؟”.

السعودية في افتتاح المونديال

خبر سعيد للعرب أعلنته القرعة، إذ أنها المرة الأولى في تاريخ المونديال التي يتواجد فيها منتخب عربي في مباراة الافتتاح، حيث سيواجه المنتخب الروسي نظيره السعودي في مباراة الافتتاح التي ستقام الخميس 14 يونيو على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو.

استقبل المصريون القرعة بكثير من الارتياح من جانبهم، كيف لا وقد ابعدتهم عن مواجهة “عتاولة المونديال” ممن كانوا في المستوى الأول مثل ألمانيا “حامل اللقب” والبرازيل والأرجنتين وفرنسا والبرتغال بطلة أوروبا، وذلك إلى جانب الأوروجواي والسعودية.

واعتاد المنتخب المصري على مواجهة السعودية، وتميل الكفة لصالح الفراعنة بشكل واضح، ففي ست مواجهات رسمية بين المنتخبين فاز منتخب مصر في 4 مباريات وتعادل المنتخبان في مواجهة وانتصر المنتخب السعودي في مباراة وحيدة، أحرز المصريون 19 هدفاً مقابل 7 دخلت مرماهم، والسؤال الأهم هنا .. هل يعني كل ذلك أن المنتخب المصري وقع في مجموعة سهلة أو أنه ضمن تأهله إلى الدور الثاني؟.

التاريخ لا ينصف الفراعنة

تاريخياً هناك مجموعة تعد نسخة طبق الأصل من مجموعة مصر في مونديال 2018، فعندما شارك الفراعنة في كأس القارات في المكسيك عام 1999 وقعت كتيبة المدرب الراحل محمود الجوهري في المجموعة الأولى بجوار كل من المكسيك الدولة المضيفة وبوليفيا من أمريكا الجنوبية إضافة إلى المنتخب السعودي.

يومها حقق المنتخب المصري الأصعب، عندما فرض التعادل على بوليفيا وصيفة كوبا أمريكا عام 1997 (2-2) ثم عادت من بعيد أمام المكسيك وتعادلت (2-2) بعد أن كان المنتخب المصري خاسراً (2-0) في الشوط الأول، وقتها احتفل المصريون مبكراً بالتأهل إلى نصف النهائي، إذ أن آخر مباراة ستكون أمام المنتخب السعودي، إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن حيث اكتسح الأخضر بقوة شباك الفراعنة بخمسة أهداف مقابل هدف، فسجل المنتخب السعودي تأهلاً مستحقاً وتاريخياً إلى نصف النهائي وقتها.

بعد عشر سنوات خاض المنتخب المصري بطولة أخرى مشابهة وهي كأس القارات عام 2009 التي استضافتها جنوب أفريقيا، إذ وقع المصريون في المجموعة الثانية الحديدية بجوار كل من البرازيل وإيطاليا إضافة إلى منتخب الولايات المتحدة الأميركية.

مصر تحرج إيطاليا ثم تسقط

مواجهتان تاريخيتان لعبها أبو تريكة ورفاقه وقتها أمام البرازيل وانتهت بخسارتهم (4-3) وأمام إيطاليا وحقق الفراعنة وقتها انتصاراُ تاريخياً بهدف محمد حمص الشهير، حينها توقع كل المصريون أن منتخبهم على أعتاب التأهل لنصف النهائي، إذ أن المباراة الأخيرة للفريق كانت أمام أمريكا التي لقيت بدورها خسارتين ثقيلتين أمام إيطاليا (3-1) والبرازيل (3-0)، إلا أن المنتخب المصري عاد مجدداً لسابق عهده وفاجأ الجميع بهبوط غير متوقع على الإطلاق في المستوى أمام أميركا في مباراة انتهت بفوز الأمريكان بثلاثية نظيفة.

سبب آخر يدفع المنتخب المصري لعدم الاستهانة بالسعودية على الإطلاق وهو أن المصريين يمتلكون على الصعيد العالمي مواجهتين عربيتين أمام كل من قطر في أوليمبياد 1992 والسعودية في كأس القارات وفي المرتين خسر المنتخب المصري.

ترتيب صعب للمباريات

أمر آخر للمنتخب المصري يجعل مهمته ليست سهلة على الإطلاق في المونديال القادم، حيث سيستهل الفراعنة غمار مشوارهم المرتقب في روسيا بمواجهة منتخب أوروجواي، وصيف بطل تصفيات أمريكا الجنوبية، وأحد أصعب المنتخبات العالمية على الإطلاق بسبب قوته الهجومية الواضحة إذ سجل الفريق 32 هدفاً في التصفيات وهو صاحب ثاني أقوى خط هجوم في تصفيات أمريكا الجنوبية خلف المنتخب البرازيلي “41 هدفاً”.

المنتخب الأوروجوياني صاحب أعلى عدد من الانتصارات في التصفيات أيضاً بعد المنتخب البرازيلي برصيد 9 انتصارات أكثر من منتخبي الأرجنتين وكولومبيا بانتصارين، علماً بأن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وهدافه أدينسون كافاني هو هداف تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 10 أهداف، وبالتأكيد فأن الثنائي المرعب كافاني وسواريز سيمثلان اختباراً بالغ الصعوبة لدفاع المنتخب المصري وحارس مرماه المخضرم عصام الحضري الذي سيكون أكبر لاعب يشارك في مباريات المونديال على مدار تاريخه إذا ما تواجد في هذا اللقاء.

والتقى المنتخبان المصري والأوروجوياني مرة وحيدة عام 2006 وشهدت هذه المباراة مشاركة لاعبي أوروجواي حالياً دييغو جودين وماكسي بيريرا، البداية إذا بالغة الصعوبة للمنتخب المصري، وسيكون اللقاء الثاني للفريق أمام الدولة المضيفة روسيا التي ستدخل في الجولة الثانية من مباريات المجموعة وهي إما تبحث عن تأهل مبكر قبل الصدام مع أوروجواي في الجولة الأخيرة أو عن الانتفاض لإنقاذ آمال التأهل إذا ما تعثر الدب الروسي بالخسارة أو التعادل أمام السعودية في الافتتاح.

إذاً من كل ما سبق فإن المنتخب المصري وقع في مجموعة ليست سهلة على الإطلاق وإذا أراد صلاح ورفاقه التواجد في الدور الثاني فعليهم القتال على كل نقطة من المباراة الأولى، واستيعاب دروس الماضي وخاصة السقوط بعنف أمام المنتخب صاحب التصنيف الرابع في المجموعة.

المواجهات المباشرة

•أمام منتخب أوروجواي خاض المنتخب المصري مباراة واحدة ودياً أقيمت في السادس عشر من أغسطس عام 2006 وانتهت بفوز أوروجواي بهدفين دون رد أحرز الهدف الأول دييجو جودين مدافع أتلتيكو مدريد أما الثاني فكان هدف للمدافع المصري عبد الظاهر السقا بالخطأ في مرماه.

•هذه هي المواجهة الأولى بين المنتخبين المصري والروسي سواء على الصعيد الرسمي أو الودي.

•6 مواجهات سابقة جمعت بين المنتخبين المصري والسعودية، فازت مصر في أربع مباريات مقابل فوز وحيد للسعودية كان في المباراة الوحيدة التي أقيمت في بطولة رسمية تابعة للفيفا فيما تعادل المنتخبان في مباراة وحيدة أيضاً علماً بأن آخر مباراة جمعت بين المنتخبين كانت في نهائي البطولة العربية عام 2007 وانتهت المباراة بفوز مصر (2-1) “تم الالتزام بالمواجهات المباشرة المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا”.