قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023.. رابط وخطوات التسجيل لشهر أكتوبر

تواصل شركة الخدمات البترولية «بتروتريد» وهي إحدى الشركات التي تتبع لوزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، تسجيل قراءات العداد لشهر أكتوبر إلى يوم 27 أكتوبر 2023، حيث ينشغل بال المواطنين معرفة رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 والخطوات عبر جوجل مع بداية شهر أكتوبر.

بوابة المال نيوز تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 ورابط خطوات التسجيل..

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 والخطوات

يحرص عدد كبير من المواطنين والعملاء تسجيل قراءة عداد الغاز، وذلك لعدم تعرضهم لأي غرامات أو أي مخالفات بسبب التأخر بتسجيل القراءة.

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023

في ظل المواصلة لشركات الغاز المختلفة التي تتبع لوزارة البترول والثروة المعدنية، الاستقبال لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي حول شهر أكتوبر 2023 حتى يوم 27 أكتوبر.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد 2023

يجب علي العملاء إتباع التعليمات الآتية:

أولا: الدخول على رابط استعلام فاتورة الغاز بتروتريد من خلال الرابط التالي: من هنا.

ثانيا: اختر استعلام قيمة الاستهلاك الشهري.

ثالثا: كتابة أرقام العداد بالخانة الخاصة بها.

رابعا: تظهر أمامك قراءة العداد الخاصة بك.

أرقام الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد 2023

يمكن استخدام رابط الاستعلام حول فاتورة الغاز المنزلي في شركة بتروتريد لشهر أغسطس لعام 2023 لمعرفة إجمالي قيم الفاتورة الشهرية أو من خلال الأرقام الساخنة التي قامت بإعدادها الشركة للطوارئ أو من خلل الرد على استفسارات المواطنين عن رقم (5727) أو رقم (09000727) أو رقم (1122) حيث أن تم رصد مجموعة مميزة من الموظفين وذلك للرد على تساؤلات العملاء.

شركة بتروتريد

فيما تعمل شركة بتروتريد على التنفيذ لخطة وزارة البترول في مصر والثروة المعدنية، وذلك بشأن التحول الرقمي مع الإتاحة لجميع الوسائل الإلكترونية والمصرفية لتسهيل الإجراءات على المواطنين بعملية تسجيل قراءات الغاز، والسداد للفواتير، وأيضا توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وكافة الشكاوى والمقترحات الخاصة بالعملاء.