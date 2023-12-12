قراءة التضخم تتحسن في نوفمبر.. الولايات المتحدة تقترب من إنهاء سياسة التشديد النقدي

ارتفعت أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات في الولايات المتحدة في نوفمبر ولكنها كانت متوافقة في الغالب مع التوقعات، بما يعني اقتراب الولايات المتحدة من إنهاء سياسة التشديد النقدي ، بحسب وكالة سي إن بي سي.

لا تزال أرقام شهر نوفمبر أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، على الرغم من أنها تظهر تقدمًا مستمرًا. ويركز صناع السياسات بشكل أكبر على التضخم الأساسي كإشارة للاتجاهات الأطول أجلا.

أفادت وزارة العمل يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس التضخم الذي يتم مراقبته عن كثب، ارتفع بنسبة 0.1٪ في نوفمبر، وارتفع بنسبة 3.1٪ عن العام الماضي. وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز يتطلعون إلى عدم تحقيق مكاسب ومعدل سنوي قدره 3.1%.

سياسة التشديد النقدي

في حين أشار المعدل الشهري إلى تحسنه مقارنة بقراءة مؤشر أسعار المستهلك الثابتة في أكتوبر، أظهر المعدل السنوي انخفاضًا آخر بعد أن وصل إلى 3.2٪ في الشهر السابق.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري و4% عن العام الماضي. وكان كلا الرقمين متوافقين مع التقديرات ولم يتغيرا كثيرا عن أكتوبر.

وقالت ليز آن سوندرز، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في تشارلز شواب، إن التقرير كان “متوافقًا إلى حد ما، على الرغم من أنني أفترض أنه ليس جيدًا كما كان يأمل البعض بأن نبدأ في رؤية المزيد من التباطؤ على أساس شهري”. من المحتمل أن يتحدث بنك الاحتياطي الفيدرالي عن استمرار انخفاض التضخم باعتباره خبرًا جيدًا.

وساعد انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 2.3% على إبقاء التضخم تحت السيطرة، حيث انخفض البنزين بنسبة 6% وانخفض زيت الوقود بنسبة 2.7%. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2%، مدعومة بقفزة بنسبة 0.4% في أسعار المواد الغذائية خارج المنزل. وعلى أساس سنوي، ارتفع الغذاء بنسبة 2.9% بينما انخفضت الطاقة بنسبة 5.4%.

وارتفعت أسعار المسكن، التي تشكل حوالي ثلث وزن مؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 0.4٪ على أساس شهري وارتفعت بنسبة 6.5٪ على أساس 12 شهرًا. ومع ذلك، أظهر المعدل السنوي انخفاضًا مطردًا منذ أن بلغ ذروته في أوائل عام 2023. وانخفض معدل السكن بعيدًا عن المنزل بنسبة 0.9٪.

“انخفاض التضخم لا يعني أن الأسعار تنخفض. وقالت ليزا ستورتيفانت، كبيرة الاقتصاديين في شركة برايت إم إل أس: “في الواقع، لا تزال أسعار كل شيء تقريبًا أعلى مما كانت عليه قبل الوباء”. “تكاليف السكن، على وجه الخصوص، تلقي بثقلها على العديد من الأفراد والأسر.”

وبعد انخفاضها لمدة خمسة أشهر متتالية، ارتفعت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 1.6% في نوفمبر، وارتفع التأمين على المركبات بنسبة 1% وارتفع بنسبة 19.2% على أساس سنوي. وارتفعت تكاليف الرعاية الطبية بنسبة 0.6% بينما انخفضت تكاليف الملابس بنسبة 1.3%.

وقالت وزارة العمل في بيان منفصل إن رواتب العمال زادت على أساس معدل التضخم، مع ارتفاع متوسط الأجر الحقيقي في الساعة بنسبة 0.2٪ على أساس شهري و0.8٪ عن العام الماضي.

ويأتي هذا الإصدار في الوقت الذي يبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماع السياسة الذي يستمر يومين، ومن المتوقع خلاله أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة للمرة الثالثة على التوالي.