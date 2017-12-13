قذاف الدم: ليبيا كانت تحكم بشرع الله أيام القذافي

أحمد صبري قال أحمد قذاف الدم، المسئول السابق فى نظام معمر القذافي، إن ليبيا كانت تحكم بشرع الله أيام معمر القذافي، وكان لديها مشايخ وسطيين، مطالبا شيوخ الإسلام فى دول السودان وقطر بالتوقف عن الفتاوى التى تدمر ليبيا. وأشار فى لقاء له مع برنامج "على مسؤليتى" على قناة صدي البلد، إلى أن النكبات العربي

أحمد صبري

قال أحمد قذاف الدم، المسئول السابق فى نظام معمر القذافي، إن ليبيا كانت تحكم بشرع الله أيام معمر القذافي، وكان لديها مشايخ وسطيين، مطالبا شيوخ الإسلام فى دول السودان وقطر بالتوقف عن الفتاوى التى تدمر ليبيا.

وأشار فى لقاء له مع برنامج “على مسؤليتى” على قناة صدي البلد، إلى أن النكبات العربية- يقصد الثورات- تسببت فى هدم 3جيوش عربية، وهي الليبية والسورية واليمنية، مؤكدا أن الجيش المصري تفهم ذلك وحافظ على نفسه.

وأكد أن النظام الليبي الحالى سيعمل على تجميع العرب على كلمة واحدة للوصول إلى اتحاد واحد يمكنه من اتخاذ قرارات عالمية تستطيع التأثير فى النظام العالمي.