قذاف الدم : الحكومة السودانية تتآمر على الدولة الليبية

أحمد صبري قال أحمد قذاف الدم المسئول السابق فى نظام معمر القذافي إن الحكومة السودانية تتآمر على الدولة الليبية، وتلعب دورا كببرا فى إسقاطها، وذلك عبر تسهيل تهريبها للسلاح للجماعات الإرهابية التى تعمل على تدمير الدولة. وأشار فى لقاء له مع برنامج "على مسؤليتى" على قناة صدي البلد إلى أن عدة دول تعمل

أحمد صبري

قال أحمد قذاف الدم المسئول السابق فى نظام معمر القذافي إن الحكومة السودانية تتآمر على الدولة الليبية، وتلعب دورا كببرا فى إسقاطها، وذلك عبر تسهيل تهريبها للسلاح للجماعات الإرهابية التى تعمل على تدمير الدولة.

وأشار فى لقاء له مع برنامج “على مسؤليتى” على قناة صدي البلد إلى أن عدة دول تعمل على إسقاط ليبيا منهم قطر وتركيا والسودان، مضيفا أن لديهم وثائق تثبت تورط تلك الدول فى انهيار ليبيا.

وأكد أن تلك الدول تقوم الآن بمحاولات لاغتياله أثناء تواجده فى مصر، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية قامت بحمايته.

وأوضح أن الرئيس الليبي اتفق مع القادة العرب على رصد 5 مليارات دولار سنويا لإنشاء جماعات ضغط تستطيع التحكم فى صناعة القرار الأمريكي مثلما تفعل إسرائيل.

ولفت إلى أنهم وضعوا آليات لتفعيل هذا الاتجاه عبر إنشاء محطات تلفزيونية بالإنجليزية، وشراء مساحات إعلامية يتم من خلالها خلق رأى عام موافق للعرب ويساند قضاياهم.