«قد تستغرق أسبوعا».. رئيس قناة السويس: ايفر جيفين وطاقمها متحفظ عليهم لحين انتهاء التحقيقات (فيديو)

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم التحفظ على سفينة ايفر جيفين البنمية إضافة إلي طاقم السفينة ، في منطقة البحيرات، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها لجنة مشكلة من قبل هيئة قناة السويس معها.

وقال ربيع خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة، أن التحقيقات في جنوح السفينة بدأت اليوم وستستغرق حوالي أسبوع أو أكثر ، حيث يتم الاستماع إلي طاقم عمل السفينة إضافة إلي مراجعة تسجيلات الصندوق الاسود للسفينة منذ حدوث الحادثة وحتي تعويمها.

وأضاف ربيع، أنه قد تشارك شركات التأمين في متابعة التحقيقات مع لجنة قناة السويس، موضحا أن القانون يسمح للشركات المعنية وشركات التأمين الدولية المشاركة في هذه التحقيقات.

وأكد ربيع على انتظام حركة الملاحة في قناة السويس، حيث عبرت البوم 87 سفينة بحمولة 4.8 مليون طن من بورسعيد والسويس ومتبقي 175 سفينة سيتم عبورها خلال اليومين القادمين.

كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعلن الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار.

وقبل يومين، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، أن الهيئة قامت بإرسال 5 قاطرات منذ بداية جنوح السفينة البنمية، وارتفع العدد إلى 12 قاطرة في اليوم الثالث، إضافة إلى قاطرتين من هولندا وإيطاليا.

وقال ربيع، إن عملية تعويم السفينة دون تفريغ الحمولة الموجودة عليها تمت لأول مرة في العالم، وسيتم تدريسها للمتدربين الأجانب في هيئة قناة السويس