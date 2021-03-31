نقل وملاحة

«قد تستغرق أسبوعا».. رئيس قناة السويس: ايفر جيفين وطاقمها متحفظ عليهم لحين انتهاء التحقيقات (فيديو)

أكد انتظام حركة الملاحة في قناة السويس
محمد مجدي 10:24 م, الأربعاء, 31 مارس 21 10:24 م, الأربعاء, 31 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم التحفظ على سفينة ايفر جيفين البنمية إضافة إلي طاقم السفينة ، في منطقة البحيرات، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها لجنة مشكلة من قبل هيئة قناة السويس معها.

وقال ربيع خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة، أن التحقيقات في جنوح السفينة بدأت اليوم وستستغرق حوالي أسبوع أو أكثر ، حيث يتم الاستماع إلي طاقم عمل السفينة إضافة إلي مراجعة تسجيلات الصندوق الاسود للسفينة منذ حدوث الحادثة وحتي تعويمها.

اقرأ أيضا  ربيع: أعتذر عن التواصل إعلاميا بشكل شخصي بداية حادث جنوح السفينة لصعوبة الموقف

وأضاف ربيع، أنه قد تشارك شركات التأمين في متابعة التحقيقات مع لجنة قناة السويس، موضحا أن القانون يسمح للشركات المعنية وشركات التأمين الدولية المشاركة في هذه التحقيقات.

وأكد ربيع على انتظام حركة الملاحة في قناة السويس، حيث عبرت البوم 87 سفينة بحمولة 4.8 مليون طن من بورسعيد والسويس ومتبقي 175 سفينة سيتم عبورها خلال اليومين القادمين.

كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعلن الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار.

اقرأ أيضا  السيسي يزور هيئة قناة السويس ومركز التدريب البحري بعد انتهاء أزمة «السفينة الجانحة»

وقبل يومين، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، أن الهيئة قامت بإرسال 5 قاطرات منذ بداية جنوح السفينة البنمية، وارتفع العدد إلى 12 قاطرة في اليوم الثالث، إضافة إلى قاطرتين من هولندا وإيطاليا.

وقال ربيع، إن عملية تعويم السفينة دون تفريغ الحمولة الموجودة عليها تمت لأول مرة في العالم، وسيتم تدريسها للمتدربين الأجانب في هيئة قناة السويس

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

العربية : رئيس «قناة السويس» يؤكد التحفظ على السفينة إيفرجيفن لحين انتهاء التحقيق في أسباب جنوحها

المال - خاص 9:55 م, الأربعاء, 31 مارس 21

مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل منتخب جزر القمر

دعاء محمود 7:50 م, الأربعاء, 31 مارس 21

«النقل» : وصول آخر 10 جرارات سكة حديد أمريكية جديدة (صور)

مدحت إسماعيل 4:23 م, الأربعاء, 31 مارس 21

«ملاحة بورسعيد» تنشئ صندوق كوارث للعاملين بالبحر

أماني العزازي 3:38 م, الأربعاء, 31 مارس 21

عبور 81 سفينة قناة السويس اليوم بحمولات 4.8 مليون طن

نادية سلام 3:31 م, الأربعاء, 31 مارس 21

«كادمار للملاحة» تنفي توقف خط «الإسكندرية – نوفورسيسك».. وتؤكد: نسعى للتوسع

أماني العزازي 3:29 م, الأربعاء, 31 مارس 21