«قديم».. حقيقة فيديو سير المركبات عكس الاتجاه بالطريق الدولي في الإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن سير بعض المركبات عكس الإتجاه على الطريق الدولي بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو المُشار إليه “قديم”، ويعود إلى فترة إجراء أعمال رفع كفاءة قطاع بطريق محور التعمير بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية، وما استتبع ذلك من تحويل حركة المرور وفتح حارة مرورية واحدة لتسيير كافة المركبات في الاتجاهين.

وعقب الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 2 حارة مرورية بالقطاع المشار إليه، وتخصيص حارة لكل إتجاه مع وضع الفواصل والحواجز اللازمة، ونظرًا لاستمرار أعمال تطوير باقي القطاعات المحور المشار إليه فقد تم تكثيف الخدمات المرورية لمناطق الأعمال لتنظيم الحركة المرورية وضبط المخالفات.

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه، لنشره معلومات على غير الحقيقة بالرغم من علمه.