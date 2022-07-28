«قدم أدوارًا لا تنسى».. صبري عبد المنعم يواجه أزمة صحية تمنعه من حضور تكريمه

يواجه الفنان القدير صبري عبد المنعم حاليا أزمة صحية أدت لنقله لإحدى المستشفيات بالقاهرة وذلك لمعاناته من التهاب بالشعب الهوائية وتسبب ذلك في حجزه بالعناية المركزة .

وتصدر صبري عبد المنعم مواقع التواصل الاجتماعي فور انتشار أخبار تؤكد تعرضه لأزمة صحية خلال الساعات الأخيرة ، ويتلقى العلاج حاليا بمنزله من هذه الآلام الشديدة .

حيث منعته تلك الآلآم من حضور تكريمه بالمهرجان القومي للمسرح الذي أقيم مؤخرا ، وتسلمت ابنته درع التكريم من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وكُرم المهرجان في دورته، الـ 15، مجموعة من نجوم الفن، إلى جانب صبري عبد المنعم، منهم: محمد صبحي، عايدة فهمي، واسم الفنانة الراحلة أمينة رزق وغيرهم .

سمير الجمل : نجومية صبري عبد المنعم باقية ولايمكن أن تدخل دائرة النسيان

أعرب السيناريست سمير الجمل أن صبري عبد المنعم يعتبر واحدا من أعمدة الفن المصري كما أطلق عليه منذ 20 عاما في احدى مقالاته السابقة.

حيث أنه رغم موهبته التي تجمع بين الدراسة والخبرة ، صنع نجوميته من أدوار فنية صغيرة أو ثانوية أو بسيطة في الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية وهذه هي سمات العمالقة .

ويضيف على ذلك غرار ماشاهدنا من فنانين كثيرين أمثال عبد الفتاح القصري وزينات صدقي وابراهيم سعفان ووداد حمدي ونبيلة السيد .

ونوه الجمل أن نجومية صبري عبد المنعم باقية ولايمكن أن تدخل دائرة النسيان ، لأنه حقق نجاحا كبيرا في أدوارا مختلفة من أقصى شخصيات الشر لأدوار الخير وكذلك أعماله باللغة العربية ، حيث يعتبر واحدا من الشغيلة في الفن ، حيث ان هذا التمثيل مجال عمله الوحيد ولايقارن أجره المادي بغيره من الفنانين لكن لاغنى عنه أبدا في أي عمل فني .

مجدي نور : دوره في مسلسل رأفت الهجان في شخصية ” العقيد رفيق ” كانت مميزة

وأوضح المنتج الفني مجدي نور أن الفنان القدير صبري عبد المنعم لايمكن نسيان أدواره المميزة التي قدمها في مختلف المسلسلات التليفزيونية والأفلام السينمائية أيضا في مشواره الفني .

وأشار الى أن دوره في مسلسل رأفت الهجان في شخصية ” العقيد رفيق ” كانت مميزة وكذلك دوره في مسلسل سوق العصر ومسلسل الخروج مع النجم ظافر عابدين وغيرها من الأعمال الفنية ، ودوره في فيلم الديلر مع النجم أحمد السقا والعديد من الأعمال السينمائية والمسرحية الهامة .

وأكد نور ان تضامن الكثيرين معه في ازمته الصحية ، لأنه يستحق هذا الدعم بعد مشوار فني وعطاء مميز قدمه للجمهور المصري والعربي في حياته الفنية لسنوات منذ فترة السبيعينات و الثمانينات التي لمع اسمه فيها حتى وقتنا الحالي .