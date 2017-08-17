قدرة تفاوض المتجددة على مشروعى طاقة شمسية بقدرة 1.5 ميجاوات

عمر سالم:تتفاوض شركة قدرة للطاقة الشمسية على تنفيذ مشروعين لإنشاء محطتى طاقة بقدرة 1٫5 ميجاوات.كشف محمد فؤاد، رئيس شركة قدرة، فى تصريحات لـ«المال» عن أن الشركة تتفاوض مع هيئة الطاقة المتجددة على تنفيذ المشروعين ضمن برنامج تعريفة شراء الطاقة الجديدة والمتجددة، والذى من خلاله يقوم

عمر سالم:

تتفاوض شركة قدرة للطاقة الشمسية على تنفيذ مشروعين لإنشاء محطتى طاقة بقدرة 1٫5 ميجاوات.

كشف محمد فؤاد، رئيس شركة قدرة، فى تصريحات لـ«المال» عن أن الشركة تتفاوض مع هيئة الطاقة المتجددة على تنفيذ المشروعين ضمن برنامج تعريفة شراء الطاقة الجديدة والمتجددة، والذى من خلاله يقوم المستثمر بإنشاء المشروع وبيع الطاقة للحكومة.

وأوضح فؤاد أن المشروعين تصل استثماراتهما لنحو مليونى دولار بما يعادل نحو ٣٥ مليون جنيه، وسيتم تنفيذهما بالتعاون مع الشركاء الأجانب، كما سيكون بنظام الخلايا الفوتوفلطية والتى يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية باستخدام الألواح الشمسية.

وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت فى سبتمبر الماضى عن طرح المرحلة الثانية بإجمالى قدرات تصل إلى 4300 ميجاوات، واستثمارات 6 مليارات دولار، ويصل سعر شراء الطاقة الشمسية من المنازل نحو 102.8 قرش للكيلووات، فيما تصل تكلفة شراء الطاقة للمشروعات الكبرى 8.4 سنت للكيلووات، ويصل سعر شراء الكيلووات من طاقة الرياح إلى 7 سنتات من المشروعات.

فى سياق مختلف، انتهت الشركة من تنفيذ 7 مشروعات طاقة شمسية فى صعيد مصر بقدرة تصل لنحو 50 كيلووات، وذلك باستخدام ألواح شمسية صينية وبنظام الخلايا الفوتوفلطية.

وأشار رئيس شركة قدرة، إلى أن المحطات السبع يتم تركيبها للآبار من أجل استخراج المياه لرى الأراضى بمشروعات المليون ونصف فدان بتكلفة مالية تصل إلى نحو 4 ملايين جنيه.

وأوضح أن المشروعات كانت فى محافظة الوادى الجديد، وذلك ضمن خطط الشركة التوسعية خلال العام الحالى، كما تسعى للفوز بمشروعات أخرى بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن المشروعات الشمسية أصبحت مجدية خاصة بعد رفع أسعار الطاقة التقليدية.

وتستهدف شركة قدرة للمشروعات الشمسية اقتناص عقود أعمال بقيمة 25 مليون جنيه خلال عام 2017؛ لإنشاء محطات طاقة شمسية لخدمة مشروعات الرى، وتعريفة شراء الطاقة الجديدة والمتجددة.

ونفذت الشركة نحو 13 مشروعًا للطاقة الشمسية خلال عام 2016 بقدرات تتراوح ما بين30 و50 كيلووات لكل مشروع، من بينها مشروعات لرى الأراضى