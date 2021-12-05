«قدحة» يحصل على تنويه خاص بمسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 43، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، حصول فيلم “قدحة – A Second Life”، الذي شارك ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، على تنويه خاص.

الفيلم الروائي “قدحة – A Second Life”، عرض لأول مرة عالميا ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج أنيس الأسود، وإنتاج تونس، ومدته 93 دقيقة.

تدور الأحداث بغياب الأب حيث تصبح الحياة فاقدة للطعم واللون ورائحة البيت الذي سريعا ما تنشق جدرانه إلى غير عودة، ويصبح مصير بطلنا الصغير معلقا في رقبة صدفة قدرية تمنحه فرصة لحياة ثانية أكثر بريقا لكن يصبح عليه أن يقدم ثمنا لتلك الحياة.

شارك في لجنة تحكيم آفاق السينما العربية، الممثلة والكاتبة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي، المخرج اللبناني هادي زكّاك، المخرج والكاتب المصري تامر محسن.

تمنح لجنة تحكيم آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة الجوائز الآتية: جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي، وتمنح للمخرج، جائزة أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، جائزة أحسن فيلم غير روائي، جائزة أحسن أداء تمثيلي.