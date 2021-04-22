قتّل زوجته بـ 17 طعنة وآخر بآلة حديدية.. الجرائم الأسرية تتصدر الحوادث اليوم

تصدرت الجرائم الأسرية أبرز أخبار الحوادث -اليوم الخميس- بعدما توصلت أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن إلى لغز العديد من جرائم قتل ارتكبت في محافظات الإسكندرية والجيزة والشرقية، بينهم زوج قتل زوجته بـ 17 طعنة وآخر بآلة حديدية، وأب أنهى حياة طفلته الرضيعة بضربها المبرح.

الجرائم الأسرية

وظهرت جرائم أخرى ضمن نشرة الحوادث اليوم، بينهم اعتداء طفل على آخر لخلافات بينهم أثناء محاولة الأخير التحرش بفتاة، وضبط جناة اعتدوا على معاقة ذهنيًا، وننشر تفاصيل أبرز أخبار الحوادث اليوم الخميس 23 إبريل:

في جرائم القتل الأسرية، ارتكب شخص جريمة قتل زوجته في منطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وتخلص من الجثمان بجوار منزل مهجور بأرض زراعية بعد استدراجها للمنطقة وضربها بآلة حادة على الرأس، مرجعًا السبب لوجود خلافات أسرية بينهما.

قتّل زوجته

بدأ البحث عن الجاني، بعدما تبلغ لقسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية، بالعثور على جثة فتاة مجهولة فـي العقد الثالث من العمر، أمام منزل مهجور كائن بأرض زراعية بإحدى القرى بدائرة القسم، وبها جرحين غائرين بالرأس، وما تبين أن المنزل محل البلاغ داخل أرض زراعية، ومستأجر لأحد الأشخاص.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن الإسكندرية، عن تحديد شخصية المجني عليها وتبين أنها ربة منزل، مقيمة بالبحيرة، ووراء ارتكاب الواقعة زوجها، مقيم بالبحيرة، ويوجد له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة أسفرت عن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، معللًا ذلك لوجود خلافات بينهما.

وأضاف المتهم أنه استدرجها لمكان العثور وتعدى عليها بالضرب بقطعة حديدية على رأسها، فأودى بحياتها ولاذ بالهرب وأرشد عن الأداة المستخدمة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي الوراق بمحافظة الجيزة، قتل زوج آخر زوجته بطعنها بـ17 طعنة في جسدها حتى فارقت الحياة، وذهب وسلم نفسه لأجهزة الأمن.

وعلل الزوج ارتكاب جريمته لوجود خلافات أسرية دائمة بينهما، قائلًا: “إنها كانت تتحدث كثيرًا في الهاتف المحمول”، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أب ينهي حياة طفلته الرضيعة

وفي منطقة الإبراهيمة بمحافظة الشرقية، وجهت النيابة العامة لأب تهمة القتل العمد لطفلته الرضيعة بعدما اعتدى عليها بالضرب المبرح حتى فارقت الحياة، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت الزوجة قد تقدمت ببلاغ اتهمت فيه الأب الذي يعمل نجار مسلح، بالاعتداء على طفلته بالضرب المبرح بعدما خطفها نظرًا لوجود خلافات أسرية بينهما، حاول تهديدها بالطفلة، ولكنها فارقت الحياة بعد نقلها للمستشفى بـ48 ساعة.

تحرش واعتداء

وفي منطقة دار السلام بالقاهرة، اعتدى طفل على آخر باستخدام سلاح أبيض ما أدى لإصابته، ونقله للمستشفى لتلقي العلاج، وذلك على خلفية مشادة بينهما أثناء دفاع المجني عليه عن فتاة لمحاولة الأخير التحرش بها.

وفي المطرية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 أشخاص بتهمة الاعتداء على فتاة من ذوي الإعاقة الذهنية، بعد استدراجها داخل شقة بالمنطقة، لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سرقة بالإكراه

وفي جريمة أخرى، تلقى قسم شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، بلاغًا من شخص عن تعرضه لجريمة سرقة بالإكراه على يد ملثمين.

وأوضح في البلاغ أنه عقب انتهاء عمله، والتوجه لمسكنه ولدى دخوله جراج المسكن، فوجئ بسيارة ملاكي يستقلها 3 مجهولين ترجل منها اثنان “ملثمان” أحدهما يحمل سلاح ناري “طبنجة”، والآخر يحمل سلاح أبيض”، واعتدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم، واستولوا منه على حقيبة جلدية خاصة به بداخلها مبلغ مالي، وبعض المصوغات الذهبية، 4 خواتم، هاتفه المحمول، ولاذوا بالهرب.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص يوجد لثلاثة منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم السلاح المستخدم عبارة عن طبنجة وعدد من الطلقات من ذات العيار، السيارة المستخدمة “مُستأجرة”، سلاح أبيض، والمسروقات مبلغ مالي 4 خواتم، الهاتف المحمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة عقب رصد أحدهم تحركات المجني عليه، وإبلاغهم بها، وأضافوا أنهم أنفقوا جزءً من المبلغ المالي المستولي عليه على متطلباتهم الشخصية.

حملات لضبط حائزي السلاح

على جانب آخر، وجه قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، والإدارة العامة لكلاب الأمن والحراسة، استهدفت دائرة قسم أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية.

وأسفرت جهودها عن ضبط سلاح ناري طبنجة بحوزة عاطل له معلومات جنائية، و18 قضية مخدرات ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 23 متهمًا، وقطعة سلاح أبيض، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.

ضبط حشيش وآيس

من جانبها، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، بالاشتراك مع مديريتي أمن أسيوط، سوهاج نشاط عدد من عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بمخدري الحشيش والأيس، وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتي مركزى شرطة القوصية، العسيرات مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بنطاق مديرية أمن أسيوط، ضبطت كمية من مخدر الأيس، مبلغ مالي، 5 هاتف محمول، 2 سلاح أبيض، ميزان، 3 دراجة نارية، كمية من الأمبولات البلاستيكية لتجزئة المخدر، بحوزة 3 أشخاص أثناء تواجدهم بدائرة مركز شرطة القوصية.

وبنطاق مديرية أمن سوهاج، ضبطت كمية من مخدر الحشيش، دراجة نارية “بدون لوحات”، هاتف محمول، مبلغ مالي، بحوزة شخص أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة العسيرات.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 3 ملايين و820 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.