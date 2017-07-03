قتيل و6 جرحى بإطلاق نار في تولوز الفرنسية

وكالات: أعلنت مصادر أمنية فرنسية مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بجروح، بينهم اثنان اصابتهما خطرة، في اطلاق نار وقع مساء الاثنين في حي حساس في تولوز (جنوب غرب)، مشيرة إلى أن التحقيقات الاولية تستبعد فرضية الهجوم الإرهابي. وقال أحد المصادر لوكالة فرانس برس، طالبا عدم نشر اسمه: «لم يتم استبعاد أي

وكالات:

أعلنت مصادر أمنية فرنسية مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بجروح، بينهم اثنان اصابتهما خطرة، في اطلاق نار وقع مساء الاثنين في حي حساس في تولوز (جنوب غرب)، مشيرة إلى أن التحقيقات الاولية تستبعد فرضية الهجوم الإرهابي.

وقال أحد المصادر لوكالة فرانس برس، طالبا عدم نشر اسمه: «لم يتم استبعاد أي فرضية لكن في الوقت الراهن ليس هناك أي مؤشر على عمل إرهابي».





ولم يدل المصدر بأي معلومات إضافية حول ملابسات إطلاق النار.

من جهته قال مصدر أمني ثان إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن ما جرى يندرج في إطار تصفية حسابات.

وبحسب الصحافة المحلية، فإن إطلاق النار وقع قبيل الساعة التاسعة مساء (19،00 ت غ) في حي حساس في تولوز.

وأفادت وسائل إعلام محلية ان مسلحا كان على متن دراجة نارية أطلق النار مرات عدة في الحي.

ولم تؤكد السلطات المحلية ايا من هذه المعلومات، مكتفية بالقول ان «قوات امنية» انتشرت في المكان.