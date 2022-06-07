قتيلو: مصر تنتج 70 ألف طن ألبان بقيمة إجمالية 9 مليارات جنيه

قال عبدالمنعم قتيلو، رئيس مجلس إدارة شركة قتيلو لصناعة الجبن والألبان، إن هناك العديد من المشاكل لم نجد حلولا لحلها، لافتا إلى أن العلم استخدم في تطوير صناعة الألبان والغش لذا وجب التدخل للعلم في تطوير صناعة الجبن.

وأضاف قتيلو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء، أن مصر تنتج 70 ألف طن ألبان بقيمة إجمالية 9 مليار جنيه، لافتا إلى أن الإنتاج الحيواني في مصر ينتج 6 مليون طن لبن، تنتج هذه الألبان من 5 مليون ونصف بقرة.

وأشار إلى أن 70٪ من إنتاج اللبن يأتي من الفلاحين في مصر، لافتا إلى أن هناك 70٪ من اللبن في مصر لا يصلح للبسطرة، لافتا إلى أن شعبة الألبان في مصر وضعت 6 محاور لتطوير الجبن وهو مالاقي استجابة سريعة من القيادة السياسية في مصر، لكن للأسف أول محور للمصنعين تحول إلى أرقام وقروض.

وتابع إلى أن المحور الثاني هو تطوير الصناعة للألبان في مصر، لافتا إلى أن القيادة السياسية دائما تطمئن المصنعين وتقف بجانبهم.

جدير بالذكر أن جامعة دمياط، عقدت مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، لمناقشة أهم التحديات التي تواجه قطاع الألبان في مصر ووضع حلول بفرض ربط الصناعة بالبحث العملي