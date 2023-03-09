«قتيلو»: جبنه رومي بيور لمعارض «أهلا رمضان» بتخفيضات تصل إلى 60% في دمياط

أكد عبدالمنعم قتيلو رئيس مجلس إدارة شركة قتيلو لمنتجات الألبان والأجبان، أن شركته تشارك في كافة معارض أهلا رمضان المتواجدة في محافظة بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية طبقا لتوجيهات مؤسسة الرئاسة، لافتا إلى أنه تم المشاركة في تلك المعارض بنوع جبنه رومي بيور جديد وهو مناسب جدا لسحور رمضان.

وتشارك غالبية مصانع الألبان في المحافظة متواجدة وبشكل احترافي في كافة معارض «أهلا رمضان» المنتشرة في مراكز محافظة دمياط إذ تعرض تلك المصانع منتجاتها بجودة عالية وبأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30%.

وأضاف «قتيلو» في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الجبن الرومي البيور التي تنتجها شركته يتم المنافسة بها لمنتجات الأجبان التركية والأوروبية مثل: «الكشكفال التركية والجرافيرا الأوروبي» بتخفيضات على السعر تصل إلى 60% من الأوروبي.

وأشار إلى أن شركته تقدم كافة المنتجات من الأجبان والألبان بتخفيضات تصل إلى 20% على كافة منتجات المصانع التابعة له في كافة المعارض المنتشرة في المحافظة، لافتا إلى أن الهدف منتخفيض الأسعار هو الوقوف بجانب المواطنين في تلك الأزمة الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم في الوقت الحالي.

وتأتي مشاركة مصانع الألبان في معارض «أهلا رمضان» بناءا على توجيهات مؤسسة الرئاسة والتواصل المستمر بين شعبة الألبان في دمياط والمحافظة لعرض كافة المنتجات في المعارض تيسيرا على المواطنين وتوفير كافة المستلزمات من منتجات الألبان لهم مع قدوم شهر رمضان وفقا لـ«قتيلو».

واتفقت بداية شهر يناير الماضي مع عددًا من موردي الألبان والمصانع في محافظتي دمياط والدقهلية، على أن يكون أعلى سعر توريد داخل المصنع لكيلو اللبن البقري 11.5 مقابل 12.5 جنيها، و15 مقابل 17 جنيها متوسط كيلو اللبن الجاموسي باختلاف البنط كحد أقصى للسعر.

واجتمعت شعبة الألبان في دمياط مع حوالي 15 مصنعا ممثلين عن محافظة الدقهلية وعددا من موردي الألبان لمنع المضاربات والخلافات التي ينتج عنها ارتفاع أسعار الألبان، وخلال الاجتماع تم إلزام حوالي 400 مصنع ومورد على التسليم للمصانع المنتجة للألبان بعد أن رأت الشعبة أن هذا هو السعر العادل في الفترة الحالية.

«الشعبة»: المنتجات تشهد تخفيضات تصل إلى 30% في المعارض

على جانب أخر، أكدت مصادر مسؤولة داخل شعبة الألبان في دمياط، أن كافة مصانع الألبان ومنتجاتها من الأجبان والزبادي يكثفون من إنتاجهم الوقت الحالي لتوفير كافة متطلبات المواطنين من منتجات الألبان في شهر رمضان، لافتة إلى أن شهر رمضان يشهد إقبالا كثيفا من المواطنين على الألبان ومنتجات الأجبان بكافة أنواعها نظرا لأنها العامل الرئيسي والأساسي في وجبة السحور التي يتناولها الصائمين.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المحافظة قدمت كافة الدعم للمصنعين لعرض منتجاتهم من الألبان في المعارض بتخفيضات قد تصل إلى 30% على الزبادي والأجبان للوقوف بجانب المواطنين في تلك الفترة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، لافتة إلى أن حوالي 20 مصنعا حاليا انتهوا من وضع المنتجات في المعارض التي تشهد إقبالا كثيفا على تلك المنتجات نظرا لانخفاض أسعارها.

جدير بالذكر أن المصانع التابعة لشعبة الألبان في دمياط تشارك في سوق الأسعار المخفضة في دمياط تحت إشراف المحافظة والغرفة التجارية بكميات كبيرة من منتجات الألبان بأسعار مخفضة للمواطنين، مشاركة من الشعبة في توافر كميات من منتجات الألبان داخل محافظة دمياط.