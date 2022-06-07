«قتيلو» تطالب غرفة الصناعات الغذائية بصرف 25% لتطوير صناعة الألبان

طالب عبدالمنعم قتيلو، رئيس مجلس إدارة شركة قتيلو لصناعة الجبن، بصرف 25٪ من غرفة الصناعات الغذائية لأكاديمية البحث العملي لتطوير صناعة الألبان في مصر.

وأضاف قتيلو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك 50 مليون جنيه حصيلة اشتراكات الأعضاء في غرفة الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أنها لابد وأن تقوم بعمل مسابقات سنوية للمصانع التي تصنع جبنه جيدة.

جدير بالذكر أن جامعة دمياط، عقدت مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، لمناقشة أهم التحديات التي تواجه قطاع الألبان في مصر ووضع حلول بفرض ربط الصناعة بالبحث العملي