«قتل 5 من أسرته».. اعترافات مرتكب مذبحة قنا: «والدي رفض منحي أموال لبناء منزلي»

«رفض والدي دفع أموال لي لاستكمال بناء منزلي» بتلك الكلمات اعترف شاب بارتكاب «مذبحة قنا» بعدما قتل والده و4 من أشقاؤه وإصابة والدته بإطلاق أعيرة نارية عليهم في منزلهم بمحافظة قنا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه أثناء هروبه بمنطقة جبلية.

مذبحة قنا.. 5 ضحايا وإصابة خطرة

تعود الواقعة إلى تلقي مركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا بلاغًا من شخص عن إطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه أفراد أسرته وهم: والده ووالدته وأشقائه الأربعة، مما أدى لوفاتهم عدا والدته “مصابة ونقلت للمستشفى لتلقي العلاج”، بسبب خلافات بين المتهم ووالده لرغبته في أن يستكمل له نفقات بناء مسكن خاص به.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهداف المُتهم بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، وأمكن ضبطه أثناء تواجده بإحدى المساكن بالمنطقة الجبلية بدائرة قسم شرطة قنا.

ضبط المتهم بمنطقة جبلية

وعثر بحوزته على السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، عدد من الطلقات لذات العيار، 2 خزينة آلية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل ذلك لسوء معاملة والده له ورفضه إعطائه إحتياجاته المادية، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.