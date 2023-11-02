قتل وإصابة شخصين خلال مشاجرة بالإسكندرية.. والسبب: لعب الأطفال

تسببت خلافات الجيرة ولهو الأطفال في قتل عامل وإصابة آخر خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمحافظة الإسكندرية، وتمكن قطاع الأمن العام من القبض على طرفي المشاجرة.

كان قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية ، قد تلقى إخطارًا من إحدى المستشفيات عن استقبال عامل مُصاب بإشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة، وتوفى عقب وصوله.

وبالانتقال والفحص اتضح حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول: عاملين أحدهما المتوفي، طـرف ثانٍ: نجار مسلح مُصاب بجروح متفرقة، سائق وجميعهم مقيمين بدائرة القسم.

واتضح من التحريات أن خلافات الجيرة ولهو الأطفال أدت إلى تطور مُشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب، بإستخدام عصا خشبية شومة، سكين نتج عنها الإصابات والتي أودت بحياة المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تمكن قطاع الأمن العام من ضبط طرفي المُشاجرة، والأداتين المستخدمتين في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.