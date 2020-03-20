قتل وأصاب 3 من أشقائه.. مصرع عنصر إجرامي بمداهمة أمنية في قنا

لقى أحد العناصر الإجرامية الخطرة بمحافظة قنا -مطلوب ضبطه في واقعة قتل وإصابة 3 من أشقائه- مصرعه بعد تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة.

وقالت الداخلية، في بيان لها، إنه استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة بمديرية أمن قنا، لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوتشت، من إحدى المستشفيات بوصول 3 أشخاص أشقاء، اثنين منهم جثة هامدة، والآخر مصاب بعدة طلقات نارية، جميعهم مقيمين بقرية أبو شوشة.

وبسؤاله اتهم شقيقهم عاطل، سبق اتهامه في 4 قضايا قتل وخطف شخص بالإكراه والشروع في قتله، ضرب، بإطلاق أعيرة نارية على أشقائه من سلاح ناري كان بحوزته، مما أدى لوفاة اثنين وإصابة الثالث لوجود خلافات مالية بينهم.

وتشكّل فريق بحث جنائي، برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، توصلت جهوده إلى اختباء المتهم بإحدى المناطق بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية ولدى وصول القوات، بادر المتهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاههم، فبادلته الشرطة إطلاق النيران.

وأسفر ذلك عن مصرع المتهم المذكور، وعُثر بجوار جثته على بندقية آلية، طبنجة، 23 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي، واتخذت الإجراءات القانونية.