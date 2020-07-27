قتل لسرقة 700 جنيه.. تفاصيل أبرز الحوادث في 10 محافظات (خريطة تفاعلية)

تنوعت الجرائم التي كشفت ملابساتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضمن أخبار الحوادث اليوم الإثنين في المحافظات، بين خطف لتصفية الحسابات وقتل بدافع السرقة وأبرزهم التخلص من مزارع على يد صديقه للاستيلاء على 700 جنيه، والنصب بقناع تلقي التبرعات المالية.

وبلغ عدد جرائم الخطف بين الحوادث التي كشفتها أجهزة الأمن 3 في محافظات الفيوم والقاهرة والوادي الجديد، وقتل بدافع السرقة 2 في الإسكندرية والبحيرة، وسقوط تشكيل لسرقة الدراجات البخارية بالدقهلية.

وتوضح الخريطة التفاعلية التالية، أحدث الحوادث التي كشفت عنها أجهزة وزارة الداخلية، داخل 10 محافظات وتوصلت لمرتكبيها:

قتل عشوائي لسرقة “توكتوك” بالإسكندرية

في محافظة الإسكندرية، قتل عاطلان سائق توكتوك بمنطقة برج العرب من أجل سرقة مركبته، وألقي القبض عليهما بعد كشف ملابسات الحادث.

جاء ذلك بعدما تلقى قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا عن غياب سائق “توك توك” ومركبته، والعثور على جثته بدائرة القسم، وبجوارها سلاح أبيض “كتر” وقطعة من الحجارة عليها آثار دماء، وعدم وجود متعلقاته.

وتوصلت تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية، إلى أن مرتكبي الواقعة عاطليّن، وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة.

وقال المتهمان إنهما عقدا العزم على سرقة إحدى الدراجات النارية “توك توك” بصورة عشوائية كرهًا عن قائدها لبيعها، واستقلاله أحدهما بتاريخ الواقعة “توك توك” قيادة المجني عليه بزعم توصيله لمكان ما.

وعقب وصوله تعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض “كتر” وقطعة من الحجارة محدثًا إصابته فأودى بحياته، واستولى على المركبة و2 هاتف محمول.

وأضافا أن المتهم الثاني اقتصر دوره على مراقبة المنطقة مكان الواقعة، وبارشادهما ضبط “توك توك”، أحد الهاتفين المستولي عليهما، وأضافا باتلافهما الهاتف الآخر.

استرداد 2.3 مليون جنيه وراء خطف بالفيوم

في الفيوم، دفع استرداد مبلغ مالي أحد ملاك شركة مقاولات وشقيقه إلى اختطاف عامل، بعدما نصب عليهما في مليوني و359 ألف جنيه، نظير التنقيب عن الآثار.

تلقى بلاغ الواقعة مركز شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم، من أحد المواطنين اتهم مالك شركة مقاولات، وشقيقه، باختطاف عامل، والتوجه به إلى مدينة بلبيس بالشرقية، واحتجازه بعدما نصب عليهم، بزعم قدرته على التنقيب عن الآثار بمنزلهما بمدينة بلبيس بالشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما بمأمورية، برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية، أسفرت عن تحرير المختطف من مكان احتجازه بمنزل شقيقة المتهم “ربة منزل”، بمساعدة نجل شقيقتهم، وأمكن ضبط جميع المتهمين.

وبسؤال المختطف أكد على سابقة تحصله منهما على المبلغ المُشار إليه نظير التنقيب عن الآثار بمنزلهما، لكنه لم يفي بذلك ما دفعهم لاقتياده واحتجازه.

وبمواجهة المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المجني عليه، واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعرضوا على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فدية نصف مليون دولار سبب خطف بعين شمس

وفي العاصمة الكبرى خطط سائق مع 4 آخرين لهم معلومات جنائية، لخطف صاحب محل أجهزة منزلية يعمل لدي أحد أقارب بمنطقة عين شمس، وطلب فدية 500 ألف دولار نظير إطلاق سراحه.

رجال قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، تلقوا بلاغًا من أحد المواطنين عن غياب شقيقه، صاحب محل أجهزة منزلية – مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية “مبانٍ”-

وقال إنه علم من أهالي المنطقة، بأنه أثناء سير شقيقه بدائرة القسم متوجهًا لمسكنه اقتاده مجموعة من الأشخاص داخل سيارة أجرة ميكروباص عقب ادعائهم بأنهم رجال شرطة.

وعلل تأخره فى الإبلاغ لاعتقاده بضبط شقيقه للتنفيذ عليه في الحكم الصادر ضده، مضيفًا أنه في وقت لاحق تلقى اتصالًا هاتفيًا من رقم “محدد”.

وأضاف أن المتصل أخبره باختطاف شقيقه، وساومه لدفع مبلغ مالي 500 ألف دولار، نظير إطلاق سراح شقيقه.

وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، 5 أشخاص يوجد لأربعة منهم معلومات جنائية، أحدهم يعمل سائق طرف عم المجني عليه.

وأثناء السير في خطة البحث, وتضييق الخناق على الجناة بأماكن ترددهم أطلقوا سراح المجني عليه، وبسؤاله قال إنه بتاريخ الواقعة، وأثناء عودته من عمله وسيره بمحل الواقعة استوقفه 4 من المتهمين عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة.

وأضاف أنهم اصطحبوه داخل سيارة ميكروباص وتوجهوا به للطريق الدائري، وعصبوا عينيه عقب استقلالهم سيارة أخرى، واحتجزوه بمكان غير معلوم لديه لمساومة أهليته على النحو المشار إليه، ثم أطلقوا سراحه وتخلوا عنه أعلى الطريق الدائري بمنطقة الخصوص.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة, واعترف أحدهم “سائق طرف عم المجني عليه” بأنه خطط لاختطاف المجني عليه، ومساومة أهليته لدفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه نظرًا لمروره بضائقة مالية.

وأضاف أنه في سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين، وارتكبوا الواقعة على النحو المشار إليه.

وأكد أنه عقب استشعارهم بتكثيف جهود البحث للوصول للمجنى عليه، أطلقوا سراحه خشية افتضاح أمرهم وضبطهم، وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما جاء بأقواله، وبارشاد أحدهم ضبطت السيارة المستخدمة في الخطف.

سقوط عصابة سرقة الدراجات البخارية بالدقهلية

وإلى محافظة الدقهلية، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابي، ارتكبوا 7 حوادث سرقة دراجات نارية، بعدما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي.

وكشفت التحريات أنهما عاطليّن – لهما معلومات جنائية – مُقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر، واعترفوا وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولي عليها بأماكن اخفائها.

استدراج مزارع والاعتداء عليه لسرقته بالوادي الجديد

وفي الوادي الجديد، تبلغ لقسم شرطة الخارجة بمديرية أمن الوادي الجديد من الأهالي عن سماع صوت استغاثة شخص إثر اعتداء آخرين عليه بمنطقة حي أرض السلام بمدينة الخارجة .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وأسفرت التحريات إلى أن شخص ونجله استدرجا مزارع بشقة بأحد العقارات “تحت التشطيب” – ملك أحدهما- وإيثاق يديه وقدميه والتعدي عليه بالضرب وإصابته بجروح بالجسم.

وأوضحت التحريات أنهما استوليا منه على مبلغ مالي، وأتلفوا 2 هاتف محمول، 1 فيزا كارت، بطاقة الرقم القومي، أوراق ملكية قطعة أرض زراعية بقرية المنيرة.

وحررت الأجهزة الأمنية المجنى عليه وضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات بينهما.

وبإرشادهما ضبط المبلغ المالي، الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة “شاكوش”، حبل، 2 تمثال فرعونى يُشتبه في أثريتهما “خاصان بالمتهمان”، وأقرا بحيازتهما بقصد النصب على المواطنين .

سرقة 700 جنيه دافع جريمة قتل بالبحيرة

وكشف أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن البحيرة، ملابسات العثور على جثة شخص بمنطقة حوش عيسى، بعدما قتله عامل لسرقة 700 جنيه.

ترجع التفاصيل إلى تلقى مركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا بالعثور على جثة مزارع، بطريق فرعي بدائرة المركز وبها جروح متفرقة بالجسم .

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، إلى تحديد مرتكب الواقعة “عامل”.

وعقب تقنين الإجراءات ضبط وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها، واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بدافع السرقة.

وقال إنه خرج من منزله مساء يوم الواقعة، وبحوزته سلاح أبيض “سكين” عاقدًا العزم على سرقة أحد المارة كرهًا عنه بصورة عشوائية.

وأضاف أنه أثناء سيره بالطريق الفرعي الواصل بين قريته وقرية المجنى عليه الذى سبق وعمل معه بإحدى المزارع، تقابل معه واستدرجه لمكان العثور وباغته بعدة طعنات بالسلاح الأبيض الذي بحوزته مُحدثًا إصابته التي أودت بحياته، واستولى على 700 جنيه وهاتفه المحمول، وبإرشاده ضبطت الأداة المستخدمة والمسروقات .

النصب بقناع التبرعات بالإسماعيلية

واستغل شخص بمحافظة الإسماعيلية، مواقع التواصل الاجتماعي لتلقي تبرعات مالية من المواطنين عبرها، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وجمع ما يقرب من نصف مليون جنيه.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، أن أحد الأشخاص -مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية ثالث- تلقى تحويلات مالية من عدة أشخاص من خلال المحفظة الإلكترونية الخاصة به والصادرة من إحدى شركات الإتصالات، والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتلقى التبرعات لمساعدة الحالات المرضية الحرجة ورعاية الأسر الفقيرة، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهم وضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وبلغ حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندي500 ألف جنيه، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

تجارة الوقود في السوق السوداء بالقليوبية

وبمحافظة القليوبية، أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، أن صاحب مخزن بدائرة مركز شرطة الخانكة، جمع كميات من المواد البترولية “سولار” داخل تنكات حديدية بالمخزن خاصته.

وأضافت أنه يتم تجميعه وتوفيره وتهريبه من محطات الوقود، بغرض الإتجار بها فى السوق السوداء للاستفادة من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة ، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن وضبط المتهم.

وضبطت المباحث 11 ألف لتر سولار، ماكينة رفع بدون فواتير أو مستندات تدل على شرعية حيازة صاحب المخزن لها، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

حشيش وسلاح بسيناء وأسيوط

وإلى محافظة أسيوط كشفت تحريات مركز شرطة القوصية، حيازة عامل، أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وألقت القبض عليه.

وعثر بحوزته على 3 بنادق آلية، 90 طلقة نارية لذات العيار، 3 هواتف محمولة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وفي جنوب سيناء ضبط شخصين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، واتضح أنهما عاملان ويقيمان بمنطقه فيران، وأصل إقامتهم قوص بقنا، وذلك أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة أبورديس، وأكدا على إتجارهما بالمخدرات.