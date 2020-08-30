قتل صديقه لسرقة «توك توك» عرضه للبيع بألف جنيه.. تفاصيل 4 جرائم (صور)

شهدت محافظات كفر الشيخ والقليوبية والجيزة والقاهرة، 4 جرائم قتل وخطف لتصفية الحسابات، كشفت ملابساتها أجهزة الأمن، وتمكنت من ضبط الجناة، وذلك ضمن أخبار جرائم القتل اليوم الأحد.

عامل ينهي حياة صديقه لسرقته

في كفر الشيخ، قتل عامل صديقه من أجل سرقة “توكتوك” خاص بالضحية، وعرضه للبيع بمبلغ ألف جنيه.

ترجع التفاصيل إلى تلقي مركز شرطة سيدي سالم بمديرية أمن كفر الشيخ، بلاغًا عن العثور على جثة سائق توك توك، بمنطقة المنشية الجديدة.

وبسؤال والده قرر خروج المجني عليه للعمل على “توك توك” قيادته، وعدم عودته والعثور على المركبة.

وتوصلت جهود تحريات فرق البحث، برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، إلى أن وراء ارتكابها عامل.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بارتباطه بعلاقة صداقة بالمجني عليه.

المتهم: قاومني فخنقته

وأضاف أنه كان بصحبته أثناء عودتهما للمنزل، وحاول سرقة “توك توك” خاص به، لكنه قاومه فخنقه بيده حتى أودى بحياته، ثم ألقى الجثة بمكان العثور.

وأشار إلى أنه استولى على “توك توك” وهاتفه المحمول وهرب، مضيفًا أنه توجه إلى شخصين، وعرض عليهما بيع “توك توك” مقابل مبلغ ألف جنيه، لكنهما رفضا بعد علمهما أنه من متحصلات جريمة قتل.

ولفت إلى أنه أخفى “توك توك” الضحية، بمكان العثور عليه خشية إفتضاح أمره.

وبسؤالهما أيدا ما جاء باعترفات المتهم، وبإرشاده ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، والذى تصرف به بالبيع لدى محل هواتف محمولة، بمدينة سيدى سالم مقابل مبلغ مالي.

مزارع يقتل شاب بمنزله

وفي القليوبية، تلقى مركز شرطة شبين القناطر، بلاغًا من أحد المواطنين عن العثور على جثة نجله بداخل منزلهما، ووجود سلاح أبيض”سكين” ملوث بالدماء وسلامة جميع منافذ ومحتويات المنزل.

وتوصلت جهود تحريات فرق البحث، برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، إلى أن وراء ارتكاب الجريمة مزارع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب جريمة القتل.

وأرجع ذلك إلى وجود خلافات بينهما، ما دفعه إلى الاعتداء عليها بالسكين المعثور عليه بمحل الواقعة، فأحدث إصابته التي أودت بحياته وفر هاربًا.

مديونية بقيمة 82 ألف جنيه وراء قتل تاجر مخدرات

وتسببت مديونية خاصة بتجارة المخدرات في قتل أحد الأشخاص بمنطقة صفط اللبن في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة شخص بشقته الكائنة بأحد العقارات بمنطقة صفط اللبن بدائرة القسم.

وعثرت في إحدى غرف الشقة على مكبس لصناعة مخدر الحشيش، 11 قطعة حشيش، وكذا كيس مُثبت بنافذة المطبخ المطلة على المنور وبداخله 31 قطعة مخدرات.

وأسفرت تحريات فرق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين نجار مسلح، بائع متجول.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

وقال المتهم الأول إنه تربطه علاقة قرابة بالمجني عليه، والأخير مدين له بمبلغ 32 ألف جنيه لكنه ماطل في رد المبلغ المالي.

وأضاف أنه أثناء تلك الفترة تعرف على المتهم الثاني الذى تربطه علاقة جيرة وعمل بالمجنى عليه، والذي أخبره بوجود خلافات مالية بينهما.

وقال له إن المجني عليه مدين له بمبلغ 50 ألف جنيه أيضًا، وظنًا منهما باحتفاظ القتيل بمبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامي فى مجال تصنيع المواد المخدرة، اتفقا على قتله وسرقته مستغلين إقامة المتهم الأول صحبته.

وأضاف المتهم الأول أنه في سبيل تنفيذ مُخططهما ساعد المتهم الثاني فى الدلوف لشقة المجنى عليه، والاعتداء عليه مما أودى بحياته، ولم يعثرا على ثمة مبالغ مالية واستوليا على هاتفه المحمول وهربا.

وبارشاد المتهم الأول ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه؛ واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

خلافات التجارة تتسبب في خطف صاحب محل

وتسببت خلافات التجارة في تخطيط 5 أشخاص إلى جريمة خطف صاحب محل قطع غيار معدات زراعية، لإجبار شقيقه على رد لهم مبلغ مالي قيمته قرابة مليون ونصف جنيه.

تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من صاحب محل قطع غيار معدات زراعية -مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم- عن تضرره من 5 أشخاص يوجد لهم لأحدهم معلومات جنائية.

وقال في بلاغه إنهم استدرجوه لدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، وعقب وصوله اصطحبهم المشكو في حقهم عنوة لشقة كائنة بمنطقة قليوب بالقليوبية، مع إكراهه على توقيع 5 إيصالات أمانه خالية.

وأضاف أنهم احتجزوه داخل شقة أخرى ملك أحدهم بدائرة القسم، وأطلقوا سراحه.

وأرجع ذلك لوجود خلافات مالية سابقة بينهم، وشقيقه تاجر قطع غيار معدات زراعية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم 5 إيصالات أمانة “خالية مُذيلين بتوقيع المجنى عليه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لإجبار شقيق المجني عليه رد مبالغ مالية سبق استلامها من 3 متهمين، بلغت قيمتها مليون و485 ألف جنيه، مقابل استيراد قطع غيار معدات زراعية لهم، لكنه استولى على المبلغ المالي لنفسه دون تنفيذ الاتفاق.

واتخذت الإجراءات القانونية في جميع القضايا، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.