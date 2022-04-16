توصلت الأجهزة الأمنية إلى ملابسات واقعة قتل شخص على يد آخر بسبب مشاجرة نشبت بينهما، تعدى خلالها عليه بسلاح أبيض فأودى بحياته بإحدى مناطق محافظة القاهرة.

كان قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغًا من مستشفى عن استقبالها شخص مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وتوفى أثناء إسعافه إثر إدعاء مشاجرة.

وبالانتقال وسؤال والدة المتوفي، قالت إنه حدثت مشادة كلامية بين نجلها وشخص بسبب خلافات بينهما، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض “مطواة”، كان بحوزته، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتي أودت بحياته.

وبإجراء التحريات تبين اختباء المتهم، بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وبارشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

على صعيد آخر، تلقى مركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط، بلاغًا من مستشفى عن استقبالها شخص مُصاب بعيار ناري وتوفى أثناء تحويله لمستشفى أخرى.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي، عن تحديد مرتكب الواقعة، “مزارع”، وباستهدافه أمكن ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم بندقية آلية، عدد من الطلقات النارية، واتخذت الإجراءات القانونية.