«قتل زوجته ليشتري المخدرات وطعن شقيقه لخلافات الميراث».. الجرائم الأسرية تتصدر أخبار الحوادث اليوم

تصدرت الجرائم الأسرية أخبار الحوادث اليوم الإثنين، بعدما شهدت محافظات الجيزة والقاهرة وسوهاج وقنا ارتكاب 5 جرائم قتل، وظهر أبرز تفاصيلها في قتل مسجل خطر لزوجته بعدما رفضت إعطائه أموال لشراء المخدرات، وقتل طالب خلال مشاجرة مع والده بالمعادي، وشبهات حول إنهاء سيدة لحياة طفلتها ثم ذبح نفسها في التجمع، إضافة إلى محاولة انتحار من طالب بسبب تعنيف أسرته له على ضربه لشقيقته الصغرى، وإنهاء شخص لحياة شقيقه بسبب خلافات على الميراث في قنا.

وتنشر “المال” أبرز تفاصيل وتحقيقات أجهزة البحث الجنائي في 5 جرائم قتل ارتكبت خلال آخر 24 ساعة، ضمن أبرز أخبار الحوادث:

الجيزة.. شراء المخدرات وراء قتل شخص لزوجته

جريمة القتل الأولى في منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، عندما أقدم “مسجل خطر” على ارتكاب جريمة زوجته وإلقاء الجثمان خارج مسكنهما، بعدما رفضت اعطائه مبلغًا ماليًا لشراء مخدرات.

وتلقى رجال البحث الجنائي في مديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثمان سيدة في العقد الرابع من العمر مقتولة، في إحدى قرى محافظة الجيزة.

وبتكثيف البحث الجنائي، اتضح أن الزوج “مسجل خطر” ارتكب الواقعة، بعد نشوب مشاجرة بينهما لرفضها إعطائه الأموال ليشتري المواد المخدرة.

واتضح أن المتهم “مدمن للمخدرات”، ويوم الواقعة اعتدى لعيها بالضرب وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجاني، واتخذت الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

القاهرة.. لغز ذبح سيدة وخنق طفلتها في التجمع

وفي تفاصيل جريمة القتل الثانية، والتي وقعت في منطقة التجمع الأول، تحقق الأجهزة الأمنية لحل لغز العثور على سيدة مصابة بجرح قطعي في الرقبة، وابنتها البالغة من العمر 4 سنوات مخنوقة داخل شقتهما السكنية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بالعثور على سيدة وبها ذبح في الرقبة ولم تفارق الحياة بعد، وجثمان ابنتها الطفلة بعدما لفظت أنفاسها الأخيرة، فنقلت الأولى للمستشفى، وتحفظت على جثمان الثانية.

وتكثف أجهزة البحث الجنائي جهودها للتعرف على وجود شبهة جنائية في الجريمة، أم أن السيدة ارتكبت واقعة خنق طفلتها، ثم ذبح نفسها بالسكين في محاولة منها لإنهاء حياتها.

واستدعت أجهزة التحقيقات زوج السيدة -يعمل مهندس- للتحقيق معه، للوقوف على ملابسات الحادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

مشاجرة مع الأب تنهي حياة الابن بالمعادي

والجريمة الثالثة في القاهرة أيضًا، حيث قتل طالب خلال مشاجرة في منطقة المعادي نشبت بسبب خلافات الجيرة، وكشف تفاصيلها أجهزة الأمن وألقت القبض على الجاني.

جاء ذلك بعدما تلقى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها طالب متوفي إثر إصابته بجرح طعني في الجسم.

وبالانتقال وسؤال والده سائق قال إن غير معلوم لديه اعتدى على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها التي أودت بحياته.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفي ووالده وكل من 8 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية- بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب.

وأضاف أحد المتهمين أنه اعتدى على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض “مطواة”، كان بحوزته محدثًا إصابته التى أودت بحياته، ولاذوا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، والسلاح المُستخدم في الواقعة، وبمواجهتهـم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سوهاج.. طالب يحاول الانتحار بعد تعنيف أسرته له

وظهرت تفاصيل الجريمة الرابعة، حاول طالب -يبلغ من العمر 15 عامًا- إنهاء حياته بشنق نفسه باستخدام إيشارب داخل مسكنه في محافظة سوهاج.

ومن خلال الفحص الأمني أرجع السبب إلى محاولة انتحار الطالب، لمروره بضائقة نفسيه بعد تعنيفه من والده له لمحاولته ضرب شقيقته الصغرى.

وبسؤال والد الطالب -يعمل مأذون شرعي- قال إن نجله حاول الانتحار بتعليق نفسه باستخدام “إيشارب” ربطه على نافذة غرفته عقب تعنيفه بسبب ضرب شقيقته الصغرى البالغة من العمر 8 سنوات.

قنا.. خلافات الميراث تنهي حياة شخص بيد شقيقه

وفي قنا الجريمة الخامسة، حيث تسببت خلافات على الميراث في إنهاء شخص لحياة شقيقه بعد طعنه باستخدام سلاح أبيض، في منطقة الحميدات مما أدى لإنهاء حياته.

وفور إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة، انتقلت للتحقيق في الواقعة والقبض على المتهم، ونقل الجثمان للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

واتضح من التحريات الأولية، وجود خلافات على الميراث بين القاتل وشقيقه تجددت يوم الواقعة وتسببت في حدوث مشادة بينهما، فأقدم المتهم على استخدام “سكين” لإنهاء حياة شقيقه، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.