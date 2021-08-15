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قتل خفير بيد أبناء عمومته.. والجناة: «والده أنهي حياة شقيقنا ونثأر له»

في محافظة أسيوط ووجدوه داخل جوال مقيد اليدين والقدم والعنق.
أماني عوض 4:16 م, الأحد, 15 أغسطس 21 4:16 م, الأحد, 15 أغسطس 21

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ارتكب 3 أشخاص جريمة قتل أحد أولاد عمومتهم في محافظة أسيوط بعد تقييده بالحبال وخنقه ووضعه داخل جوال وإلقاء الجثمان في مجرى مائي، وبرروا دافعهم للثأر من والده الذي قتل شقيق لهم.

دراجة نارية تقود لجريمة قتل

ترجع التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة صدفا بمديرية أمن أسيوط، بلاغًا بالعثور على دراجة نارية في أحد المجاري المائية بنجع حمادي بجوار شريط السكة الحديد، وانتشالها ثم التوصل لمالكها.

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واتضح أنه خفير خصوصي -مقيم بذات القرية- وبسؤال والدة مالك الدراجة النارية قررت بخروج نجلها من المنزل للذهاب للعمل، ورجحت سقوطه بالدراجة النارية بالمجرى المائي، عقب عبوره شريط السكة الحديد “مكان غير مُخصص للعبور”.

انتشال الجثمان من مجرى مائي

وفي وقتٍ لاحق انتشلت الجثة من الترعة المشار إليها داخل جوال بلاستيكي بكامل ملابسه موثوق اليدين والقدمين والعنق بالحبال.

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وتشكل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بأسيوط، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أبناء عمومة المجني عليه.

3 أشخاص ارتكبوا الجريمة وهربوا

وكشفت التحريات أنهم 3 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية- وهروبهم عقب ارتكابهم الواقعة لمنطقة إمبابة في الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، ضُبط اثنين منهم.

اعترافات الجناة

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، أخذًا بالثأر لسابقة قتل والد المجني عليه شقيق اثنين من المتهمين، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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