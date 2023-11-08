قتل أحد أطرافها.. القبض على أطراف مشاجرة في الإسماعيلية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات واقعة حدوث مشاجرة بين طرفين لخلافات بينهم وضبطهم بمحافظة الإسماعيلية، بعدما تلقى مركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية ، بلاغًا بحدوث مشاجرة ووجود متوفي ومُصابين.

وعلى الفور انتقلت وبالفحص اتضح حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول: شخصين مصابين بعدة جروح طعنية بالجسم توفي أحدهما متأثرًا بإصابته، طرف ثانٍ: عاطل وشقيقه مُصابان بجروح متفرقة بالجسم، جميعهم مقيمين بدائرة المركز.

واتضح أنها بسبب وجود خلافات بينهم تعدى خلالها الأول من الطرف الثاني على الطرف الأول بسلاح أبيض “مطواة”، مما أدى لحدوث إصابتهما والتى أودت بحياة الأول.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط طرفي المشاجرة، والسلاح المستخدم بارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.