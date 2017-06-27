قتلى من الأطفال في انفجار بكينيا

سكاي نيوز عربية لقي ثمانية أشخاص، بينهم أربعة أطفال، مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في انفجار عبوة ناسفة زُرعت على جانب الطريق في شرق كينيا قرب الحدود مع الصومال. قال متحدث باسم الشرطة الكينية، لوكالة فرانس برس، إن الانفجار وقع بين بلدتي مراراني وكيونغا على بُعد مسافة قصيرة من الحدود مع الصومال: "لدينا

سكاي نيوز عربية

لقي ثمانية أشخاص، بينهم أربعة أطفال، مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في انفجار عبوة ناسفة زُرعت على جانب الطريق في شرق كينيا قرب الحدود مع الصومال.





قال متحدث باسم الشرطة الكينية، لوكالة فرانس برس، إن الانفجار وقع بين بلدتي مراراني وكيونغا على بُعد مسافة قصيرة من الحدود مع الصومال: “لدينا ثمانية قتلى، أربعة أطفال، وأربعة شرطيين”.

وقتل الأطفال أثناء عودتهم إلى كيونغا حيث يتلقون تعليمهم بحراسة عناصر الشرطة، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

وأوضح مسئول آخر في الشرطة أن “الهجوم وقع عندما اصطدمت سيارة للشرطة بعبوة ناسفة من صنع يدوي”، مؤكدًا “أن عددًا من الجرحى سقطوا أيضًا ونُقلوا إلى المستشفيات”.

ولم تتبنَّ أي جهة التفجير، لكن حركة الشباب الإرهابية أعلنت مسئوليتها عن عدة هجمات في المناطق الشرقية من كينيا، خلال الفترة الأخيرة.