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قتلوا «مدمنًا» لخلاف على السعر.. تفاصيل سقوط عصابة لتجارة الهيروين بطريق الكريمات

اتخذوا من منطقة عرب الحصار البحرية مسرحًا لجريمتهم.
أماني عوض 2:56 م, الجمعة, 16 أبريل 21 2:56 م, الجمعة, 16 أبريل 21

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تسبب قتل أحد متعاطي المخدرات في سقوط تشكيل عصابي لتجار مخدر الهيروين في محافظة الجيزة، بعدما اتخذوا من طريق الكريمات الصحراوي مسرحًا لمزاولة نشاطهم، ونشب بينهم والمجني عليه خلاف على السعر أدى لاستخدام الأسلحة وإطلاق الأعيرة النارية ما أدى لمصرعه.

لغز قتل متعاطي المخدرات

ترجع التفاصيل إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من إحدى المستشفيات عن وصول جثة شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان في محافظة القاهرة، إثر إصابته بعيار ناري.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن الجيزة، إلى أن المجني عليه من متعاطي مخدر الهيروين ويتردد على أحد أوكار ترويجه وبيعه في طريق الكريمات الصحراوي، وأثناء توجهه ومرافقيه كلٍ من “ميكانيكي”، “سائق” -مقيمان بمنطقة حلوان بالقاهرة- لشراء مخدر الهيروين من مروجيه.

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مشادة على السعر أدت لإطلاق النيران

وحدثت مشادة كلامية بينهم والعناصر الإجرامية القائمة على بيع مخدر الهيروين، وأطلق مروجي الهيروين أعيرة نارية تجاههم أصابت إحداها المجني عليه وتوفـى عقب وصوله للمستشفى.

وبتكثيف الجهود، تمكن رجال الأمن من تحديد المتهمين، وهم: 3 أشخاص يوجد لأحدهم معلومات جنائية، بعدما اتخذوا من منطقة عرب الحصار البحرية بطريق الكريمات الصحراوى مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وتواجدهم بأحد المنازل بقرية نجوع العرب.

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ضبط المتهمين في وكر بطريق الكريمات

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم بالمنزل المشار إليه تمكن رجال الأمن من ضبطهم.

وعثر بحوزتهم على بندقيه آلية، 2 بندقية FN ، كمية من الطلقات والخزائن، 15 إسطوانة خام من مخدر الهيروين وزنت 3,450 كيلو جرام، مبلغ مالي، 2 دراجة نارية “بدون لوحات معدنية”، 6هواتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي بالإتجار فـي مخدر الهيروين.

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وأضافوا أنهم ارتكبوا الواقعة على النحو المشار إليه، وأن الأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف للتواصل مع عملائهم، والدراجتين الناريتين لسهولة تنقلهم وهروبهم بالمناطق الصحراوية.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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