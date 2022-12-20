«قتلوا أحدهم».. القبض على أجانب تشاجروا بالأسلحة النارية في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طرفي مشاجرة بين مجموعة أجانب بالأسلحة النارية نتج عنها قتل شخص في محافظة القاهرة، وذلك بعدما تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا بوقوع مشاجرة ووفاة شخص بالمنطقة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: 3 أشخاص أحدهما بحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، وآخر مصاب برش خرطوش بالرأس واضطراب بدرجة الوعي “توفى أثناء إسعافه”.

وطرف ثان: 3 أشخاص بحوزة إثنين منهم 2 سلاح أبيض “سنجة ” وجميعهم يحملون جنسية إحدى الدول، وذلك لوجود خلافات مالية بين الطرفين تطورت لمشاجرة أطلق خلالها الطرف الأول عيار ناري من السلاح المضبوط بحوزته محدثاً إصابة المذكور التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهـم الأسلحة المشار إليها وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.