ارتكب شخص جريمة قتل طفل من أبناء عمومته في محافظة المنيا ، وذلك بغرض الانتقام من والده بدعوى التشهير به بالسرقة، وألقت أجهزة البحث الجنائي القبض على المتهم.

كان مركز شرطة سمالوط بمديرية أمن المنيا، قد تلقى بلاغًا من عامل عن غياب نجله -4 أعوام- أثناء لهوه بجوار مسكنهما، ولم يتهم أحد بالتسبب في غيابه.

وتوصلت جهود فرق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، إلى أن وراء غياب المذكور “مُزارع” من أبناء عمومة والد المتغيب.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بقتل الطفل من خلال استدراجه لقطعة أرض زراعية، وتكبيله وخنقه حتى فارق الحياة.

وأضاف أنه بعد ذلك وضع جُثته داخل 2 جوال بلاستيك وألقاهما بأحد المجاري المائية، بغرض الانتقام من والده بسبب التشهير به بالسرقة بين أهالي القرية سكنهم.

كما أرشد عن مكان تخلصه من الجثة وتم انتشالها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.