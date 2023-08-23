«قتله صديقه لسرقته».. حل لغز العثور على جثمان مغطى بالرمال في منطقة تحت الإنشاء بالشروق

ارتكب شخص جريمة قتل صديقه في منطقة الشروق بمحافظة القاهرة ، بعدما استدرجه لمنطقة تحت الإنشاء واعتدى عليه حتى فارق الحياة، ثم غطى الجثمان بالرمال والأسمنت.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكب واقعة قتل الشاب، بعدما تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شخص يفيد بتغيب شقيقه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شبهة جنائية وراء واقعة تغيب المذكور، وأن وراء ارتكابها شخص من المنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء تواجده بمحافظة مطروح.

وبمواجهة المتهم اعترف باستدراجه المجني عليه لأحد المباني تحت الإنشاء، كائن بدائرة القسم.

وعقب ذلك غافله واعتدء عليه بالضرب باستخدام عصى خشبيه محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وبتغطيته بالرمال والأسمنت والاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزته، وهاتفه المحمول قام ببيعه لأحد أقاربه.

وبارشاده العثور على جثمان المتغيب والأداة المستخدمه في ارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.