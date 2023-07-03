«قتله صديقه لاختلافهما ماديًا».. حل لغز العثور على جثمان سائق «توك توك» بالقاهرة

توصلت أجهزة البحث الجنائي إلى حل لغز العثور على جثمان سائق مركبة “توك توك” مقتولًا بطعنة من سلاح أبيض وملقاه في منطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة ، وألقت القبض على الجاني بعدما اتضح أنه صديقه واختلف معه ماديًا.

كان قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها جثمان سائق مركبة “توك توك”، مصاب بجرح طعني إثر إدعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين المتوفي وآخر بسبب مشادة كلامية بينهما، لوجود خلافات مالية سابقة، تعدى خلالها الثاني على المتوفي بالضرب باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف مرتكب الواقعة، وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.