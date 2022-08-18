«قتله زميله».. كشف لغز العثور على جثمان مواطن داخل مسكنه بالجيزة

توصلت الأجهزة الأمنية، إلى مرتكب جريمة قتل مواطن داخل مسكنه في محافظة الجيزة ، بعدما اتضح ارتكاب زميله للواقعة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه.

وبإجراء التحريات توصلت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، إلى وجود خلافات بين المجني عليه، وأحد الأشخاص -مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر- وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأضاف أنه توجه لمسكن المجني عليه وحدثت بينهما مشادة كلامية، على إثرها اعتدى على المجني عليه بالضرب باستخدام أداة حديدية مما أدى إلى وفاته.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.