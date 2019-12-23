قتلة خاشقجي.. السعودية تحكم بإعدام 5 وسجن 3 وبراءة 3

لم تكشف عن اسم أي متهم حتى الآن

حكمت السعودية، اليوم الإثنين، بإعدام 5 أشخاص وسجن 3 وبراءة 3 آخرين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي.

وبحسب رويترز، قال شلعان الشلعان وكيل النيابة العامة والمتحدث باسمها إن المحكمة ردت طلب المدعي العام بمعاقبة 3 من بين 11 شخصا خضعوا للمحاكمة وتوصلت إلى عدم ثبوت إدانتهم في القضية.

ولم يكشف عن اسم أي متهم حتى الآن.

وقال الشلعان ”تحقيقات النيابة العامة أظهرت أنه لا توجد أي نية مسبقة للقتل… وكان القتل لحظيا“.

وكان خاشقجي يقيم في الولايات المتحدة وينتقد ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، وشوهد خاشقجي للمرة الأخيرة عند القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر 2018 حيث ذهب إلى هناك لتسلم أوراق لازمة لزواجه.

وأشارت تقارير إلى تقطيع جثة خاشقجي وإخراجها من المبنى. ولم يُعثر للجثة على أثر.

وتم تقديم 11 متهما سعوديا للمحاكمة بشأن مقتله وذلك في إجراءات سرية بالرياض.

وفي وقت سابق، ذكر الشلعان أن فريق تفاوض أرسلته الرياض التقى خاشقجي في القنصلية ثم قرر قتله عندما ظهرت استحالة نقل الصحفي إلى مكان آمن لاستكمال المفاوضات.

وأضاف ردا على أسئلة الصحفيين ”تم الاتفاق والتشاور مع رئيس هيئة التفاوض والجناة على قتل المجني عليه داخل القنصلية“.

وقال الشلعان إن السلطات أوقفت 21 شخصا في إطار التحقيقات واستدعت 10 للاستجواب دون توقيفهم.

وأشار الشلعان إلى أن التحقيقات أثبتت أنه لا توجد ”عداوة مسبقة“ بين المدانين وخاشقجي.