قبيل موسم المصايف.. اهتمام متصاعد بشارع الإسكندرية بمطروح

مجلس مدينة مرسى مطروح يشن حملة على الشغالات بالشارعتهيئة ممرات لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن على جانبى الشارع معتز محمود وضعت محافظة مطروح شارع الإسكندرية فى بؤرة اهتمامها لأهميته الحيوية كأكبر شوارع المحافظة ومدخلها الرئيسى أمام زائريها وروادها، وتم تخصيص مبل

مجلس مدينة مرسى مطروح يشن حملة على الشغالات بالشارع

تهيئة ممرات لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن على جانبى الشارع



معتز محمود



وضعت محافظة مطروح شارع الإسكندرية فى بؤرة اهتمامها لأهميته الحيوية كأكبر شوارع المحافظة ومدخلها الرئيسى أمام زائريها وروادها، وتم تخصيص مبلغ 3مليون جنيه لتطويره منذ عدة أسابيع.



وفى السياق نفسه، شن مجلس مدينة مرسي مطروح حملات إزالة الاشغالات بشارع الاسكندرية والكورنيش والميادين والشوارع الرئيسية.

وأكد محمد جابر رئيس مدينة مرسي مطروح، أنه طبقا لتوجيهات محافظ مطروح قامت حملات إزالة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع الاسكندرية والكورنيش .



وأضاف جابر أن الحملات أسفرت عن تحرير 6 مخالفات تنفيذاً لقرار محافظ مطروح الخاص بتحرير محاضر وتوقيع غرامات للمحلات المخالفة بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية.

ومن جانبه، شدد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على بذل المزيد من الجهد للعاملين بمجالس المدن الثمانية لإزالة كافة المخالفات حتى تحتل المحافظة مكانه مميزه على الخريطة السياحية المصرية والعالمية.

وأكد محافظ مطروح على الاستمرار في شن حملات ازالة للاشغالات خاصة قبل موسم الصيف بالإضافة إلى تكثيف الحملات علي المباني المخالفة واسترداد أراضي الدولة الصادر لها قرارات الإزالة والإشغالات لفرض هيبة الدولة.

وفى سياق متصل، عقد محافظ مطروح لقاء بأصحاب محلات شارع الإسكندرية، أكد على ضرورة الالتزام بالواجهة الحضارية للمحلات وتناسقها مع الذوق العام لتطوير الشارع كأحد أهم الشوارع الرئيسية والتجارية بالمحافظة .



وأشار إلى أن ذلك يكون من خلال الرؤية التى وضعها خبراء ومتخصصون من جامعة الاسكندرية بما يتناسب مع الوجهة الحضارية والسياحية للمحافظة.

وأضاف المحافظ أنه يجب على أصحاب المحلات المشاركة الإيجابية فى تنفيذ تلك الرؤية كلا فى حدود محله مع الإلتزام بتوحيد لون وشكل التندات والواجهة، وفقا للتصميمات الموضوعة، مع الحفاظ على النظافة.



وشدد محافظ مطروح على عدم السماح بالإشغالات أو تجاوز حدود المحلات وفرض غرامات وإغلاق المحال فى حال عدم الالتزام، خاصة مع تركيب مقاعد جلوس للجمهور مع تهيئة ممرات لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن على جانبى شارع الاسكندرية والكورنيش والميادين الرئيسية التى يجرى بها تنفيذ عدد من أعمال التطوير والتجميل

وأكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح أن جميع الأعمال التى تتم حاليا من إنشاء وتطوير البنية التحتية خاصة بمدينة مرسى مطروح، هى من أجل الارتقاء بالمحافظة لتحتل مكانتها السياحية والحضارية و جذب أعداد أكبر من المصطافين.



وأوضح أنه لا يألوا جهداً فى الإسراع بتنفيذ مخططات تنمية المحافظة بما يعود بالنفع على أبناء مطروح مراعاةً لإعتمادهم على موسم الصيف السياحى كأحد الموارد الاقتصادية لهم.



يشار إلى أن حضر لقاء محافظ مطروح مع أصحاب محلات شارع الاسكندرية شهد حضور كلا من السيد الامام السكرتير العام وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، ومحمد جابر رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح ومديري الإدارات المعنية بالمحافظة.



