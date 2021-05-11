قبيل قرارها في الدعوى اليوم.. النيابة تغلق البريد الإلكترونى لتحقيقات «فتاة الفيرمونت»

تعود الواقعة إلى عام 2014

أعلنت النيابة العامة في بيان الثلاثاء، غلق البريد الإلكتروني المنشأ بمناسبة التحقيقات في واقعة الاعتداء على فتاة بفندق «فيرمونت نايل سيتي».

وأوضحت أنها ستعلن عن تصرفها في الدعوى اليوم، وذلك بعد أن تم عرض التحقيقات على المستشار حمادة الصاوى النائب العام.

وفي 24 أغسطس 2020 أمرت «النيابة العامة» بضبط المتهمين فى واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت) التي حدثت عام ٢٠١٤، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

وبعد ذلك خضعت القضية لتحقيقات وقبض على متهمين وحبسهم احتياطيا.

كتبت نجوى عبد العزيز