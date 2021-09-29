قبيل تنفيذ «التسجيل المسبق للشحنات»… الجمارك تشكل غرفة متابعة على مدار 24 ساعة (مستند)

مع تطبيق نظام التسجيل المسبق إلزاميا أول أكتوبر المقبل

قبل ساعات من تنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) إلزاميا بالموانئ البحرية أصدر الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك القرار رقم (185) لسنة 2021 بتشكيل غرفة عمليات مركزية من مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS.

وتقوم غرفة العمليات المركزية بمتابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI على مدار ٢٤ ساعة والإشراف على فرق العمل بالمراكز اللوجستية التي تضم ممثلي مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS ولغرفة العمليات المركزية الاستعانة بمن تراه لإنجاز اعمالها.

وتنص المادة الثانية من القرار على أن تتولى فرق العمل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار الرد على كافة التساؤلات الخاصة ببيانات ومستندات التسجيل المسبق للشحنات الكترونيا وإجراءات عمل المنظومة، استقبال الشكاوى، دراسة المشكلات وإزالة المعوقات التي تواجه المتعاملين مع الجمارك من خلال هذه المنظومة.

كما تنص المادة الثالثة من القرار على أن تتولى غرفة العمليات المركزية العمل على حل جميع المعوقات التي تواجه فرق العمل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار لإنجاز أعمالها بشان منظومة التسجيل المسبق للشحنات A C ، كما تقوم الغرفة بعرض تقرير دوري يتضمن المشاكل والملاحظات المرفوعة لها من قبل فرق العمل وحالة العمل وانتظامه وذلك اعتبارا من ٢۰۲۱/٩/٢٥ ولمدة شهر .

كما ترسل الشكاوى لغرفة العمليات على الإيميل الآتى ” ACI.Support@Customs.gov.eg ” .

كما أصدر الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك تعليماته بأن يتم تنظيم مواعيد العمل لموظفي الجمارك المنوط لهم منح الرقم التعريفي للشحنات ACID بالمركز اللوجيستي الكائن بـ ٢٩ شـارع فريـد – مصـر الجديـدة وفقـا لنظـام الـثلاث ورديـات علـى مدار ٢٤ ساعة ولمدة ثلاث شهور يجوز تجديدها لمدة أخرى .

ونظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد علي إتاحة بيانات و مستندات الشحنة (الفاتورة التجارية و بوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن ب 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها .

ويهدف منها حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية او المصدر وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع وإستخدام البيانات و المستندات الإكترونية و الإستغناء عن المستندات الورقية . صورة من قرار رئيس مصلحة الجمارك بخصوص التسجيل المسبق للشحنات

وبدأ التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI)على المشحونات البحرية إعتباراً من الأول من إبريل الماضي وتبدأ مرحلة التشغيل الإلزامى إعتباراً من الأول من أكتوبر2021.

كما أكدت مصلحة الجمارك أنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية اعتباراً من 2021/10/1 إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI .

وفي نفس السياق أصدرت هيئة ميناء سفاجا منشور للتوكيلات الملاحية أكدت فيه على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة المالية بخصوص التسجيل المسبق للشحنات.

كما أكدت هيئة الميناء في منشورها التي حصلت ” المال ” على نسخة منه أنه سوف لا يتم قبول أي شحنات واردة من الخارج بون التسجيل المسبق للشحنة ( ACI ) ولا ينطبق ذلك على البضائع الواردة للإستخدام الشخصي.