قبيل التشغيل..وزير الإسكان يتفقد كوبري الفنجرى

بدور إبراهيم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تشطيبات كوبري الفنجري، الذي ينفذه جهاز تعمير القاهرة الكبرى، لتخفيف العبء المروري على المحاور الطولية بالقاهرة، وذلك قبل بدء التشغيل.



وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن مشروع إنشاء كوبرى الفنجرى الجنوبى يعد المرحلة الأولى ضمن عدة مراحل لمشروع إنشاء محور الفنجرى الحر.

وأشار إلى أن هذه المرحلة عبارة عن كوبرى علوى يربط بين محور صلاح سالم حتى طريق المخيم الدائم، ويعبر طريق ممدوح سالم والأوتوستراد فى اتجاهين، كل اتجاه منهما ٣ حارات مرورية، وكذلك أعمال تنفيذ التخطيط السطحى بـ٣ حارات مرورية أسفل الكوبرى، ويبلغ طول الكوبرى نحو 1500 م، وعرضه نحو 23 م.



ولفت اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أن التنفيذ واجه تحديات ومشكلات كثيرة، تمثلت فى أعمال نقل المرافق، والتنسيق بين الجهات المختلفة، وكذا الكثافة المرورية العالية فى جميع مناطق المشروع، وضيق منطقة العمل، وصعوبة نقل المعدات بها، وتم التغلب على جميع هذه التحديات، ويتم حالياً تشطيب الكوبري، تمهيداً لبدء التشغيل.



وأكد اللواء محمد ناصر، أن هناك عدة مراحل لمحور الفنجري، تتضمن أولا تنفيذ مشروع إنشاء كوبرى الفنجرى الجنوبى، وهو ما يتم حاليا، أما المرحلة الأخرى، فتشمل مشروع إنشاء نفق أمام مبنى الأمن الوطنى أسفل طريق مصطفى النحاس، يربط بين طريق المخيم الدائم ومحور المشير، ومشروع إنشاء توسعة كوبرى الفنجرى الحالى المعدنى أعلى طريق صلاح سالم، وأخيرا مرحلة تتضمن مشروع إنشاء كـوبرى معلق أعلى كوبرى القبة الحالى.