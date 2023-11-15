قبيل اختتام «IATF».. وزير التجارة يجرى مباحثات مكثفة مع نظرائه من كينيا وساحل العاج ورواندا

قبيل اختتام فعاليات النسخة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية بالقاهرة IATF 2023، عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارةوالصناعة سلسلة لقاءات مكثفة مع كل من ريبيكا ميانو وزيرة التجارة والصناعة والاستثمار الكينية وجين كريسيستومي وزير التجارة والصناعة الرواندي، وسليمان ديارا سوبا وزير التجارة والصناعة بساحل العاج، لبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وهذه الدول، كما التقى الوزير كلا من وامكيلي ميني سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية والسفير ألبرت موتشانجا مفوض التجارةوالصناعة بالاتحاد الافريقي، إلى جانب باميلا كوك المدير التنفيذي لمركز التجارة العالمي، وقد حضر اللقاءات الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وقال الوزير إن لقاءه مع ريبيكا ميانو وزيرة التجارة والصناعة والاستثمار الكينية تناول تأكيد الجانب المصري على أهمية الإسراع فى تنفيذ وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية باعتبارها محوراً أساسياً من محاور زيادة معدلات التجارة البينية الافريقية، كما تطرق اللقاء إلى بعض القيود الاستثنائية التي فرضتها كينيا مؤخراً على وارداتها من الخارج وتضررت منها الصادرات المصرية.

وأشار سمير إلى أن لقاءه مع جين كريسيستومي وزير التجارة والصناعة الرواندي أكد ضرورة التعجيل بتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ودخولها حيز النفاذ بشكل كامل، إلى جانب مطالبة الجانب الرواندي بموافاة الوزارة بقائمة اهم المعارض المنظمة في رواند الحث الشركات المصرية على الاشتراك فيها بهدف زيادة حجم التجارة البينية بين مصر ورواندا.

وأوضح الوزير أن اللقاء مع سليمان ديارا سوبا وزير التجارة والصناعة بساحل العاج استعرض حجم التجارة البينية بين مصر وكوتديفوار واهمية العمل على زيادته في ظل الامكانات الكبيرة التي تتمتع بها ساحل العاج من حيث الناتج القومي الاجمالي والثروات الطبيعية، فضلاً عن التأكيد على رغبة الجانب المصري في عقد اللجنة التجارية المصرية الايفوارية المشتركة في أقرب وقت ممكن، مرحباًببحث فرص استيراد المنتجات الإيفوارية المتميزة لا سيما أن وزارة الزراعة المصرية قد اعتمدت مؤخراً ساحل العاج كأحد المصادر المعتمدة لاستيراد الاقطان.

وقد وجه سليمان ديارا سوبا وزير التجارة والصناعة بساحل العاج الدعوة للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لعقد اللجنةالتجارية المشتركة بالعاصمة الايفوارية ابيدجان العام المقبل.

والتقى الوزير أيضا وامكيلي ميني سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية AFCFTA، حيث تناول اللقاء ضرورة التعجيل بتنفيذوتفعيل الاتفاقية بما يسهم في زيادة مستويات التجارة البينية الأفريقية الحالية وجذب الاستثمارات الأجنبية للقارة، مشيراً إلى أن اللقاءتناول مبادرة التجارة الموجهة التي أطلقتها أمانة الاتفاقية في يوليو ٢٠٢١ والتي تشهد اقبالاً كبيراً من الدول الاعضاء على الانضمام اليهاومن المنتظر ان يبلغ عدد اعضاءها حوالي ٣١ دولة مع بداية الربع الاول من العام المقبل.

ولفت سمير إلى أن اللقاء أكد أهمية العمل علي تحديث البنية التحتية الافريقية من الطرق الرئيسية والمحاور الطولية والعرضية التي تربطاجزاء القارة وغيرها من مشروعات البنية الاساسية التي تعزز المناخ المواتي لتفعيل الاتفاقية حيث اقترح سكرتير عام الاتفاقية استضافة مصر لمائدة مستديرة علي مستوي رؤساء الدول الافريقية برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك فيها مؤسسات التمويلالافريقية والوكالات الافريقية المتخصصة وتتولي أمانة الاتفاقية بالتنسيق مع مصر تنظيمها بهدف تحفيز مشروعات البنية الاساسية فيافريقيا وتوفير التمويل اللازم لها.

كما التقى الوزير السفير ألبرت موتشانجا مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الافريقي لبحث سبل تفعيل تطبيق اتفاقية التجارة الحرةالقارية خاصة وان موضوع العام الحالي لقمة الاتحاد الافريقي هو تفعيل وتعجيل تطبيق الاتفاقية.

وفي ختام لقاءاته التقى الوزير باميلا كوك المدير التنفيذي لمركز التجارة العالمي ITC حيث استعرض الاجتماع اهم البرامج التي ينفذهامركز التجارة العالمي مع مصر وعلى رأسها برنامج She Trades بهدف تمكين صغار رائدات الاعمال وغيرها من البرامج التي تستهدف تعزيز سلاسل القيمة الداخلية في قطاعات المنسوجات والصناعات الدوائية والمنتجات الزراعية والسيارات.

وفي سياق متصل نظم جهاز التمثيل التجاري فعاليات اليوم الوطني المصري Egypt Country Day في إطار فعاليات النسخة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية وذلك تحت رعاية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بحضور عدد من ممثلي مجتمع الأعمال المصري وممثلي السفارات الأجنبية والأفريقية.

وقد تضمنت فعاليات اليوم الوطني كلمات افتتاحية لأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وكذا الدكتور شريفالجبلي رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب ورئيس لجنة افريقيا باتحاد الصناعات المصرية، كما تضمنت الفعاليات عروضا تقديمية لعدد من القطاعات الرائدة في مصر وقصص نجاح بعض الشركات الممثلة لهذه القطاعات في افريقيا.

واختتمت فعاليات اليوم الوطني بجلسة نقاشية حول “منطقة التجارة الحرة الافريقية بين الأثر والتطبيق” شارك فيها الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري وألبرت موتشانجا مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الافريقي وكانايو أوانينائب رئيس البنك الافريقي للتصدير والاستيراد والسفير اشرف سويلم مساعد وزير الخارجية للمنظمات الافريقية ومبعوث السيد رئيسالجمهورية لدى النيباد والذي أدار الجلسة وكذا ناردوس بيكيلي المدير التنفيذي للوكالة الافريقية للتنمية AUDA-EPAD والدكتورة مني الجرف مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.