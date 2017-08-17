قبيل إعلان صفقاته الجديدة..الزمالك يكتسح الكهرباء وديًا

علي المصري فاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، اليوم الخميس، على فريق كهرباء القاهرة، بثمانية أهداف نظيفة، في المباراة الودية التى جمعتهما اليوم على ملعب "عبداللطيف أبو رجيلة"، بمقر النادي. وأشرك الجهاز الفنى للفريق بقيادة طارق يحيى، عددا كبيرا من اللاعبين للاطمئنان عليهم خلال ود

علي المصري

فاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، اليوم الخميس، على فريق كهرباء القاهرة، بثمانية أهداف نظيفة، في المباراة الودية التى جمعتهما اليوم على ملعب “عبداللطيف أبو رجيلة”، بمقر النادي.

وأشرك الجهاز الفنى للفريق بقيادة طارق يحيى، عددا كبيرا من اللاعبين للاطمئنان عليهم خلال ودية اليوم.

انتهى الشوط الأول بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها خالد قمر مهاجم الفريق في الدقائق 5 و27 و38، بينما سجل إبراهيم عبدالخالق الهدف الرابع في الدقيقة 55، ومصطفي محمد ومحمود حسن الهدفين الخامس والسادس فى الدقيقتين 68 و70 على الترتيب.

بينما سجل مصطفى محمد الهدف الثاني له والسابع للزمالك فى الدقيقة 80 من ركلة حرة، واختتم أحمد عادل ميسي مهرجان الأهداف في الدقيقة الـ 83.

من جانب أخر، يعقد المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين المقبل بمقر النادي، لتقديم الصفقات الجديدة للفريق، التي تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.