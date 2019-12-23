قبيل أعياد الكريسماس ..أسعار الذهب ترتفع في تعاملات اليوم الإثنين

قفزت أسعار الذهب لتتخطى أعلى مستوى سجلته في الأسبوع، في تعاملات اليوم الإثنين في بورصة لندن ، والتي جاء حجمها منخفضا قبيل أعياد الكريسماس، وعطلة العام الجديد، فيما سجل الدولار هبوطا طفيفا، وتزايد عدم اليقين حول الاتفاق التجاري المؤقت بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والذي توصلت إليه القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم مؤخرا.

وارتفعت أسعار العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.3% إلى 1.482,61 دولار، بحلول الساع 0800 بتوقيت جرينيتش. وكانت أسعار العقود الفورية للذهب قد ارتفعت في السابق إلى أعلى مستوياتها منذ الثاني عشر من ديسمبر الجاري، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 1.486,10 دولار للأوقية.

وقال جون شارما، الخبير الاقتصادي في مؤسسة “ناشونال أسترليان بنك” المصرفية: ” هناك بعض التحسنات بالفعل في التعاملات على الذهب، لكن لا يوجد هناك صفقة شاملة، ثانيا الجميع يعلم أن الإحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة في أي وقت عما قريب، وهو ما يجعل أسعار الذهب في المتناول”.

ومن المقرر أن يسجل الذهب الذي يسعتبر ملاذا استثماريا آمنا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، أفضل أعوامه على الإطلاق منذ العام 2010.

وجاء سعر سبيكة الذهب مدعوما بقرارات البنوك المركزية الرئيسية بخفض أسعار الفائدة على خلفية الحرب التجارية الشرسة التي دامت لـ 17 شهرا بين أمريكا والصين، وتداعياتها على الاقتصاد.

من ناحية آخرى قفزت أسعار معدن البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1.868,77 دولار للأوقية، وهبط المعدن ذاته بنسبة 5% في تعاملات الجمعة الماضية.

وارتفعت أسعار الفضية بنسبة 1% إلى 17.36 دولار للأوقية، حيث كان قد صعد في السابق إلى أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر الماضي، وقفزت أسعار معدن البلاتينيوم بنسبة 1.1%، مسجلا 918.59 دولار.