قبول 2959 طالبًا.. الداخلية تعلن نتيجة قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية -اليوم الأربعاء- نتيجة قبول دفعة جديدة من كلية الشرطة للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وأعلنت عنها الوزارة في مؤتمر صحفي عقد داخل مقر أكاديمية الشرطة، في القاهرة الجديدة.

ووافقت وزارة الداخلية على قبول أوراق 2959 طالبًا بينهم 850 ثانوية عامة و50 وافدين و50 تربية رياضية إناث و500 مؤهلات جامعية، من ضمن المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة.

وأرسلت أكاديمية الشرطة رسائل نصية إلى الطلاب المقبولين بكلية الشرطة، مع إتاحة الاطلاع على النتيجة عبر موقعها الالكتروني بالرقم القومي ورقم الملف.

وخصصت وزارة الداخلية خدمة جديدة آلية للرد على استفسارات الطلاب وأولياء أمورهم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (Chat boot)، عبر تطبيق “واتس آب” من خلال الرقم (01022772277).

وننشر للطلاب المتقدمين لينك إعلان نتيجة كلية الشرطة:

https://moi.gov.eg/Account/Login?ReturnUrl=https://academy.moi.gov.eg/