قبول 274 طلبًا متوافقًا مع شروط الوحدات سكنية بالكيلو 4

اللجنة استبعدت 75 اسمًا من المتقدمين لوجود أملاك لديهم معتز محمود كشف مصدر مطلع بمحافظة مطروح أن اللجنة المُشكّلة بالقرار رقم 63 لسنة 2017 بشأن استبعاد من لم تنطبق عليه شروط الحصول على وحدة سكنية بعمارات الكيلو 4 مدينة مطروح، وافقت على 274 ملفًّا من المتقدمين للحصول على تلك الوحدات. &n

اللجنة استبعدت 75 اسمًا من المتقدمين لوجود أملاك لديهم

معتز محمود



كشف مصدر مطلع بمحافظة مطروح أن اللجنة المُشكّلة بالقرار رقم 63 لسنة 2017 بشأن استبعاد من لم تنطبق عليه شروط الحصول على وحدة سكنية بعمارات الكيلو 4 مدينة مطروح، وافقت على 274 ملفًّا من المتقدمين للحصول على تلك الوحدات.

وأضاف، لـ”المال”، أن اللجنة استبعدت 75 اسمًا؛ لوجود أملاك لديهم، لافتًا إلى أن عدد المتقدمين لإدارة الإسكان بمركز ومدينة مرسى مطروح للحصول على وحدات سكنية “بالكيلو 4” بلغ 352 ملفًّا.

وأشار إلى أن هذه الملفات تم تقديمها خلال الفترة من 23 أبريل وحتى 7 مايو الماضى، لافتًا إلى أن قرار الاستبعاد تم بعد تدقيق تلك الملفات؛ لتحديد من تنطبق عليه الشروط.

ولفت المصدر إلى أن اللجنة المُشكّلة بالقرار رقم 63 لسنة 2017 بشأن استبعاد مَن لم تنطبق عليه شروط الحصول على وحدة سكنية بعمارات الكيلو 4 مدينة مطروح، هى مَن تقوم بدراسة تلك الملفات.

ونوّه بحرص كل الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية على تحقيق العدل والمساواة بكل شفافية بين أبناء المحافظة.

فى سياق متصل اعتمد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، منذ عدة أسابيع، أعمال اللجنة العليا للإسكان والتصديق على الكشوفات المبدئية لأسماء المستحقين من الشباب للوحدات السكنية الكائنة بمنطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح، وفقًا للضوابط والشروط المعمول بها، والمتقدمين عليها خلال الفترة من 3/1/2016 ولمدة شهر.

وأسفرت تلك النتائج عن قبول عدد 290 مواطنا ورفض 289 آخرين لعدم انطباق الشروط عليهم، والتى تم توضيحها بالكشوفات.

كانت محافظة مطروح قد أعلنت، منذ أشهر، عن فتح باب التقدم لحجز 110 وحدات سكنية، بمنطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح، لأبناء مطروح والمقيمين بها.



