قبول 274 طلبًا متوافقًا مع شروط الوحدات سكنية بالكيلو 4
اللجنة استبعدت 75 اسمًا من المتقدمين لوجود أملاك لديهم معتز محمود
كشف مصدر مطلع بمحافظة مطروح أن اللجنة المُشكّلة بالقرار رقم 63 لسنة 2017 بشأن استبعاد من لم تنطبق عليه شروط الحصول على وحدة سكنية بعمارات الكيلو 4 مدينة مطروح، وافقت على 274 ملفًّا من المتقدمين للحصول على تلك الوحدات.
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7:29 م, الجمعة, 21 يوليو 177:29 م, الجمعة, 21 يوليو 17
اللجنة استبعدت 75 اسمًا من المتقدمين لوجود أملاك لديهم
معتز محمود
كشف مصدر مطلع بمحافظة مطروح أن اللجنة المُشكّلة بالقرار رقم 63 لسنة 2017 بشأن استبعاد من لم تنطبق عليه شروط الحصول على وحدة سكنية بعمارات الكيلو 4 مدينة مطروح، وافقت على 274 ملفًّا من المتقدمين للحصول على تلك الوحدات.
وأضاف، لـ”المال”، أن اللجنة استبعدت 75 اسمًا؛ لوجود أملاك لديهم، لافتًا إلى أن عدد المتقدمين لإدارة الإسكان بمركز ومدينة مرسى مطروح للحصول على وحدات سكنية “بالكيلو 4” بلغ 352 ملفًّا.
وأشار إلى أن هذه الملفات تم تقديمها خلال الفترة من 23 أبريل وحتى 7 مايو الماضى، لافتًا إلى أن قرار الاستبعاد تم بعد تدقيق تلك الملفات؛ لتحديد من تنطبق عليه الشروط.
ولفت المصدر إلى أن اللجنة المُشكّلة بالقرار رقم 63 لسنة 2017 بشأن استبعاد مَن لم تنطبق عليه شروط الحصول على وحدة سكنية بعمارات الكيلو 4 مدينة مطروح، هى مَن تقوم بدراسة تلك الملفات.
ونوّه بحرص كل الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية على تحقيق العدل والمساواة بكل شفافية بين أبناء المحافظة.
فى سياق متصل اعتمد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، منذ عدة أسابيع، أعمال اللجنة العليا للإسكان والتصديق على الكشوفات المبدئية لأسماء المستحقين من الشباب للوحدات السكنية الكائنة بمنطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح، وفقًا للضوابط والشروط المعمول بها، والمتقدمين عليها خلال الفترة من 3/1/2016 ولمدة شهر.
وأسفرت تلك النتائج عن قبول عدد 290 مواطنا ورفض 289 آخرين لعدم انطباق الشروط عليهم، والتى تم توضيحها بالكشوفات.
كانت محافظة مطروح قد أعلنت، منذ أشهر، عن فتح باب التقدم لحجز 110 وحدات سكنية، بمنطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح، لأبناء مطروح والمقيمين بها.
وتتضمن الشروط ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا، وأن يكون المتقدم من أبناء المركز المقام فيه الوحدات السكنية والمقيمين إقامة دائمة، وألا يكون المتقدم قد سبق التخصيص له أو تملّك وحدة سكنية بالمحافظة أيًّا كان نوعها أو للأسرة “الزوج والزوجة”، سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.
ومن بين الشروط أيضًا أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة لا تقل عن 15 سنة للأعمال الحرة، و10سنوات للعاملين بالدولة، على أن يتم إرفاق خطاب العمل بمدة خدمته الفعلية بالمحافظة، وألا يكون المتقدم مالكًا لوحدة سكنية أخرى بدائرة المحافظة، وألا يتم التقدم بأكثر من طلب واحد فقط للأسرة، سواء كان زوجًا أو زوجة.
ويشترط كذلك ألا يكون للمتقدم عداد كهرباء أو عداد مياه تخص وحدة سكنية أو منزلًا، أو أملاك وعقارات سكنية باسمه أو باسم الزوجة، حتى لو تم التنازل عنها لأى شخص آخر، إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ التقديم على التنازل، وفى حال تقدم السيدات لحجز وحدة سكنية من إسكان المحافظة، يتم تقديم شهادات سلبية للزوج والزوجة، ولا يجوز التنازل عن الوحدة السكنية أو إيجارها للغير، وفى حال ثبوت ذلك تسحب الوحدة فورًا بالطرق الإدارية، ويُفسخ العقد من تلقاء نفسه دون اللجوء للقضاء.
ويلتزم مقدم الطلب بإخطار إدارة الإسكان بالمجلس، بأى تغيير يطرأ على العنوان، وأنه لا يجوز للمتقدم أن يكون حاصلًا على قطعة أرض من مشروع ابنى بيتك بالمحافظة، وفى حال زيادة عدد المستحقين على عدد الوحدات المتاحة يتم إجراء قرعة علنية بين المقبولين، ولا تقبل الطلبات من رجال الشرطة والقوات المسلحة أو من أعضاء الجهات القضائية.