قبول طلبة الصعيد بالجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

قدمت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالتعاون مع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة منحاً جامعية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالمدارس الحكومية من أبناء محافظات الصعيد.

وفي إطار مبادرة “100 حلم للمستقبل.. التعليم بالعاصمة الإدارية”، تم قبول الطلبة والطالبات من محافظات الصعيد المختلفة من خريجي المدارس الحكومية والبدء الفعلي للدراسة في الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتتيح المبادرة للطلبة فرصة الحصول على شهادات من أرقى الجامعات على مستوى العالم من خلال أفرعها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي سياق متصل، التقى المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وقيادات الشركة بالطلبة المقبولين بالمنحة.

وأكد خالد عباس: “إن تلك المبادرة تأتي في إطار مسئولية الشركة الاجتماعية تجاه أبنائنا من محافظات صعيد مصر والذين نفخر بهم ونعمل على أن يحظوا بالتعليم الجيد الذي يؤهلهم مستقبلاً لشغل أفضل المناصب وإدارة أعمالهم بالشكل المتميز الذي يحلمون به ويخدم الوطن”.

وأضاف أن الشركة مسئولة عن متابعة دراسة الطلبة وانتظامهم في الجامعات مع تقديم كل الإمكانات المتاحة وتذليل كافة الصعاب حتى يتحقق الهدف من هذه المنح الدراسية التي تستهدف توفير مستقبل أفضل لرجال وسيدات المستقبل وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

وتؤهل تلك المنحة الطلاب والطالبات من المدارس الحكومية للحصول على شهادات عليا من جامعات مرموقة، وتلك الجامعات هي الجامعة الألمانية الدولية، وجامعات المعرفة الدولية، ومؤسسة الجامعات الكندية ومؤسسة جلوبال الجامعية المستضيفة لجامعة هيرتفورد شاير.

وتتحمل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية 50% من قيمة المصروفات الجامعية لكل طالب في حين تتحمل الجامعات المشاركة في المبادرة نسبة الـ 50% الأخرى.

كما تتحمل الشركة منفردة تكاليف المستلزمات الدراسية ونفقات المعيشة والسكن والانتقالات الخاصة بالطلبة والطالبات الذين سيدرسون بأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية، وسيحصلون بنهاية فترة الدراسة على شهادة من الجامعات الأم معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.