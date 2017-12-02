بدور إبراهيم



صدق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية دفعة يناير 2018 الدفعة رقم (112) أطباء والدفعة رقم (76) مهندسين والدفعة رقم (64) مختلط والدفعة رقم (106) رئيسات تمريض وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 2 / 12 /2017م.

صرح بذلك اللواء أ ح جمال ابو اسماعيل مدير الكلية الحربية ومدير مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية، وأضاف أن الدفعة المطلوبة من الأطباء تشمـل تخصصـات الطب البشري الذكور من الحاصلين على درجات البكالوريوس والماجيستير والدكتوراه، والحاصلين على البكالوريوس تخصصات طب الأسنان والبيطرى والصيادلة من الذكور والإناث الحاصلين على درجة البكالوريوس ورئيسات التمريض من الإناث الحاصلات على البكالوريوس، كما يمكن للاطباء البشريين الحاصلين على درجتي الماجيستير والدكتوراه الترشح للعمل كاعضاء هيئة تدريس بكلية الطب للقوات المسلحة بشرط أن يكونوا من تخصصات التشريح / كيمياء حيوية / الباثولوجيا / الفارماكولوجى/ الجراحة / الباطنة/ النساء / الأطفال/ الصحة العامة وطب المجتمع / الميكروبيولوجي.

ويشترط لدفعة الأطباء ( بشرى / أسنان) ان يكون قد أمضي فترة الامتياز للاطباء وان يكون المتقدم حاصلاً على تقدير جيـد فأعلـى ومقبول فأعلى لتخصصات صيادلة وبيطرى وتمريض إناث، وأن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل عام 2017 والسنوات السابقة له على ألا يزيد سن المتقدم في الأول من يناير 2018 بالنسبة ( للاطباء البشريين وطب الأسنان) الحاصلين على درجة البكالوريوس على (30) سنة، والاطباء البشريين الحاصلين علي درجة الماجستير على (34) سنة والحاصلين على درجة الدكتوراه عن (38) سنه، وبالنسبة للاطباء البيطريين والصيادلة ذكور واناث الحاصلين على البكالوريوس (28 ) سنه، وخريجات كلية التمريض إناث الحاصلات على درجة البكالوريوس عن (26) سنة.

واأشار الى أن التخصصات المطلوبة للدفعة (76) مهندسين وتضم ( هندسة كهرباء قوى – حواسب – إتصالات الكترونيات – ميكانيكا قوى – ميكانيكا إنتاج – هندسة بحرية “بناء سفن” – ميكانيكا سيارات– هندسة طيران– هندسة مدنى – هندسة عمارة – هندسة كيميائية- هندسة طبية )، ويشترط ان يكون المتقدم حاصلاً علي المؤهل عام 2017 وما قبلها على أن لا يزيد السن فى الاول من يناير2018 عن 26 سنة وأن يكون المتقدم حاصلاً على تقدير مقبول فأعلى على أن يتم المفاضلة بين المتقدمين على أساس الدرجة العلمية اولاً ثم درجات النجاح فى باقى إختبارات القبول .



والدفعة (64 مختلط ) ذكور تخصصات من خريجى الجامعات كليات العلوم تخصصات ( كيمياء خاصة- مزدوجة– حيوية – تحليلية – ميكروبيولوجى – بيولوجى – جيولوجيا – حيوان – فيزياء – علوم حواسب وتكنولوجيا المعلومات ) ، وخريجى كليات الحقوق والتجارة شعبة محاسبة والزراعة والتربية الرياضية واللغات ( إنجليزى –عبري– فرنسى– يابانى – سواحيلي ) علاج طبيعى، اداب علم نفس ، اداب إجتماع ، خدمة اجتماعية، أعلام وصحافة وتخصصات الاناث من خريجات الجامعات بالدفعة (46 مختلط )(علاج طبيعى – اداب علم نفس – اداب اجتماع) على ان يفضل ان تكون الاناث من الضابطات المكلفات بالقوات المسلحة ويشترط للدفعة المطلوبة من المختلط أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل عن عام 2017 والسنة السابقة لها، والا تزيد السن للمتقدمين في الاول من يناير 2018 عن 26 سنة فقط على ان يسمح لتخصص العلاج الطبيعي ( الحاصلين / الحاصلات ) على المؤهل عام 2015 التقدم لهذة الدفعة وان يكونو قد امضوا فترة الامتياز بتقدير جيد فأعلى، ويسمح لتخصص الكيمياء التحليلية فقط التقدم للحاصلين على الماجيستير وألا يزيد السن عن 34 سنة.

ويشترط فى جميع المتقدمين أن يكون الطالب مصرى الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين من غير طريق التجنس والا يكون الطالب او ابويه مكتسبين جنسيات اخري او متقدم احد منهم للحصول علي جنسية اجنبية.

وألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف ، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد أستقال أو فصل تأديبياً من أى كلية أو معهد عسكرى أو مدرسة عسكرية، وألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، أن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد او منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم، وان يجتاز جميع الاختبارات والفحوصات الطبية والبدنية التى يحددها مكتب تنسيق القبول وفقاً للمستويات المقررة، ولا يجوز إعادة الكشف على الطالب فى نفس الدفعة المتقدم لها فى حالة عدم اجتيازه الاختبارات، وألا يقل الطول للذكور عن (170 سم ) والإناث عن ( 155 سم ) وان يجتاز المتقدم اختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من ارتفاع 7.5 متر بدون تردد وللمرة الاولى وان يجتاز الاختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وفقا لتقييم لجنة الاختبار لتقييم لجنة الاختبار وطبقا لاسبقية اختيارة وكذا درجة التفوق ، ويسمح للضباط الإحتياط والمكلفين وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط.

وتصل مدة الدراسة إلى ستة أشهر بالكلية الحربية لجميع التخصصات.

علماً بأنه سيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 4/ 12 /2017.