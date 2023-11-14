قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الذكور والإناث خريجي الجامعات الحكومية والخاصة الحاصلين على ( البكالوريوس – الليسانس – الدراسات العليا ) للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2023.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية للإعلان عن شروط القبول للدفعة الجديدة .

أولاً التخصصات الطبية المطلوبة من الحاصلين على درجة البكالوريوس بعد قضاء فترة الامتياز من تخصصات الطب :

بالنسبة للطلبة الذكور تشمـل كليات ( طب الأسنان – الطب البيطرى – الصيدلة ) ، بالنسبة للطالبات الإناث ( صيدلة – رئيسات تمريض ) ، ويشترط أن يكون المتقدم من الحاصلين على المؤهل عام 2023 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن ، وأن يكون حاصلاً على المؤهل بتقدير جيد فأعلى ، وألا يزيد السن فى 1 / 1 / 2024 عن ( 26 ) سنة ، وستكون مدة الدراسة عام دراسى ( ميلادى ) ويمنح للخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية .

ثانياً التخصصات المطلوبة من المختلط الحاصلين على البكالوريوس / الليسانس :

تشمل كليات ( الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى – العلوم تخصصات ( كيمياء – كيمياء مزدوجة – كيمياء حيوية – فيزياء – بيولوجى – بحار ) – لغات إنجليزى – حقوق – تجارة – زراعة – تربية رياضية – علم نفس- علم إجتماع – إعلام وصحافة – سينما ومسرح – فنون جميلة ( نحت ) – تربية موسيقية .

ثالثاً التخصصات المطلوبة من المختلط الحاصلين على الدراسات العليا :

تشمل كليات ( الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى – لغات إنجليزى – تجارة – زراعة – إعلام وصحافة – العلوم تخصصات (كيمياء – كيمياء مزدوجة – كيمياء حيوية – فيزياء).

ويشترط فى التخصصات المطلوبة من المختلط أن يكون حاصلاً على المؤهل عام 2023 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن ، وأن يكون تقدير المؤهل جيد فأعلى ، وألا يزيد السن فى 1 / 1 / 2024 عن ( 24 ) سنة للحاصلين على البكالوريوس / الليسانس ، و( 30 ) سنة للحاصلين على درجة دبلومة / ماجستير ، و( 34 ) سنة للحاصلين على درجة الدكتوراة ، وستكون مدة الدراسة بالكلية الحربية عام دراسى ( ميلادى ) ويمنح للخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية .

الشروط العامة للقبول :

أن يكون الطالب / الطالبة ووالديه وأجداده مصريين ( عن غير طريق التجنس ) وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه / عليها بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون الطالب / الطالبة حسن السير والسلوك وألا يكون الطالب / الطالبة قد استقال أو فصل تأديبياً من أى ( كلية – معهد – مدرسة ) عسكرية أو مدنية.

ألا يكون الطالب قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية ، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ( للذكور ) ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم ، وألا يقل الطول عن ( 170 سم ) للذكور و( 155 سم ) للإناث.

أن يكون الطالب / الطالبة لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة ولايجوز إعادة الكشف الطبى فى نفس الدفعة المتقدمة خلال العام فى حالة عدم اللياقة الطبية ، وأن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح إختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الإختبار فى نفس الدفعة المتقدمة لنفس العام فى حالة عدم إجتيازه الإختبار ، وأن يؤدى الطالب بنجاح إختبار قفزة الثقة ( للذكور ) فى حمام السباحة من إرتفاع 7.5 متر بدون تردد ومن أول مرة فى زمن لا يزيد عن 3 ثوانى من إصدار الأمر بالقفز .

أن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح الإختبارات النفسية والإختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل ( التحاليل التخصصية المتقدمة ) ، ويجتاز الطالب / الطالبة الإختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وفقاً لتقييم لجنة الإختبار وطبقاً لأسبقية إختياره وكذا درجة التفوق ، وأن يتقدم الطالب / الطالبة بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم للأكاديمية العسكرية المصرية ، مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب / الطالبة صحيحة طوال فترة التواجد بالأكاديمية العسكرية المصرية.

أن يكون الطالب / الطالبة حاصل على المؤهل الجامعى من الجامعات الحكومية والخاصة فقط وليس ( المعاهد العليا – الأكاديميات )، وأن يكون مؤهل الدراسات العليا ( دبلومة – ماجستير – دكتوراه ) أكاديمى فى نفس التخصص ويسمح للضباط الإحتياط / المكلفين والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حالياً التقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط.

أن تلتزم الطالبات المقبولات بالأكاديمية العسكرية المصرية بإرتداء الزى العسكرى المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن وبعد تخرجهن وتتعهدن بإقرار كتابى بذلك، علماً بأن بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان إستخراجها مدرج على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية وهو ( www.tansiq.mod.gov.eg ) .

سيتم تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت وهو ( tansiq.mod.gov.eg ) إعتبارأ من يوم الأربعاء الموافق 15 / 11 / 2023 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28 / 11 / 2023 على أن يتم تحديد موعد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا .

وسيتم فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة إعتباراً من يوم السبت الموافق 18 / 11 / 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 30 / 11 / 2023 .