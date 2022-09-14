قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2023 

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير لعام 2023 ، والتى سيتم إستقبالهم إعتباراً من يوم الأحد الموافق 25 / 09 / 2022 م وذلك وفقاً للشروط الأتية :- أولاً : المؤهلات العليا :مواليد الفترة من 1 / 7 حتى 31 / 12 من جميع السنوات حتى عام 2002 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير لعام 2022 حتى أخر أغسطس لعام 2022 .



وخريجى كليات الطب ( البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض ) الذين أنهوا سنة الإمتياز أو مدة التدريب خلال الفترة من أول فبراير لعام 2022 حتى أخر أغسطس لعام 2022 ، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة ، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 20 / 10 / 2022 وسيتم تسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 1 / 11 وحتى 23 / 11 / 2022 .

ثانياً : المؤهلات فوق المتوسطة :مواليد الفترة من 1 / 7 حتى 31 / 12 من جميع السنوات حتى عام 2002 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير لعام 2022 حتى أخر يوليو لعام 2022 ، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة ، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 12 / 11 / 2022 وسيتم تسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 24 / 11 وحتى 27 / 11 / 2022 .

ثالثاً : المؤهلات المتوسطة :مواليد أشهر ( يناير / فبراير / مارس ) عام 2003 الحاصلين على مؤهل متوسط خريجى العام الدراسى 2021 / 2022 ، وكذا مواليد أشهر ( يناير / فبراير / مارس ) عام 2002 وما قبلها خريجى العام الدراسى 2021 / 2022 ، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة ، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 25 / 09 / 2022 ، وسيتم تسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 09 / 10 وحتى 31 / 10 / 2022 .



رابعاً : غير ذوى المؤهلات (العاديين) :مواليد أشهر ( يناير / فبراير / مارس ) من عام 2003 ، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 17 / 11 / 2022 ، وسيتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 28 / 11 وحتى 11 / 12 / 2022 .

المستندات المطلوبة :بطاقة الرقم القومى – بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) – أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها – صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب – فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من غير ذوى المؤهلات (العاديين) فقط – فصيلة الدم – أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز / التدريب لخريجى كليات الطب ( البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض ) – وثيقة الزواج للمتزوجين – رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها – خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه – قرار التعيين ( المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين ) .

جدير بالذكر أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالى : (https://tagned.mod.gov.eg) كذلك موقع البريد الإلكترونى لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية على العنوان التالى : ([email protected]) ، وخدمة الإستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية ( 26351195 / 02 – 26339581 / 02 ) وقد تم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكترونى على الرقم المختصر ( 15499 ) .