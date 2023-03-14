قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر للانضمام لصفوف القوات المسلحة

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر للانضمام لصفوف القوات المسلحة، على أن يكون التقديم بتسجيل الشاب بياناته على موقع إدارة التجنيد والتعبئة على العنوان التالى : ( https://tagcand.mod.gov.eg ) اعتبارا من 15 / 03 / 2023 وحتى 04/05/2023 .

وصدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الأدلاء ( قصاصى الأثر ) لصالح قوات حرس الحدود إعتباراً من يوم السبت الموافق 01 / 04 / 2023 .

المستندات المطلوبة للتقديم

صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة وأصل بيان نجاح بالدرجات معتمد ومختوم على أن يتم تسليم أصل المؤهل ( الاستمارة أو الشهادة ) عند الالتحاق .

شهادة الميلاد مميكنة حديثة الإصدار موضحاً بها الرقم الثلاثى لمن أتم سن 15 سنة.

صحيفة الحالة الجنائية للشاب لم يمضى على إستخراجها أكثر من ثلاثة شهور وصورة منها.

عدد ( 2 ) صورة بطاقة الرقم القومى للشاب فى حالة بلوغه سن 15 سنة .

عدد ( 2 ) صورة بطاقة الرقم القومى للوالد أو ولى الأمر والوالدة ( سارية ) .

عدد ( 8 ) صورة فوتوغرافية حديثة مقاس 4 * 6 سم ألوان.

صورة من الموقف التجنيدى لمن حل عليه الدور للتجنيد.

أصل إثبات قيد معتمد ومختوم للطلبة المقيدين ( بالمدارس / المعاهد/ الكليات ).

صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسى معتمدة ومختومة فى حالة حصول الشاب على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية.

المستندات المطلوبة بعد اجتياز الكشف الطبى