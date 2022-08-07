قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة للتكليف للعمل بالقوات المسلحة

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير / الدكتوراة للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2023 .



الشروط العامة للقبول :

أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف ، وأن يكون حسن السير والسلوك ، وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح ، وأن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام ، وأن يجتاز بنجاح الإختبارات النفسية والإختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وفقاً لتقييم لجنة الإختبار .

وأن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة ( فترة التكليف ) ، وأن يلتزم المرشح بارتداء الزى العسكرى المعمول به بالقوات المسلحة ، ولا يسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط احتياط الترشح للتكليف بالصفة العسكرية .

ويشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير أن لا يزيد السن عن 34 سنة فى 1 / 1 / 2023 ، وأن لا يزيد للحاصلين على درجة الدكتوراة عن 38 سنة فى 1 / 1 / 2023 ، وأن لا يقل التقدير عن جيد فى البكالوريوس / الماجستير / الدكتوراة ، وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الامتياز .



مدة التكليف بالصفة العسكرية والمزايا التى يتمتع بها المكلف :

يصدر قرار وزارى بالتكليف لمدة عامين ويجدد لمدة عام فآخر بحد أقصى أربعة أعوام ، كما يمنح الضابط المكلف بالصفة العسكرية شهادة خبرة بعد انتهاء فترة التكليف وبيان بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدنى لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش ، كما يحصل الضابط المكلف على العديد من الامتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك .

علماً بأنه سيتم فتح باب سحب ملفات القبول بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة بكوبرى القبة اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 15 / 8 / 2022 ، ولمدة شهر .

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمى لوزارة الدفاع ( www.mod.gov.eg ) ، وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة (9) صباحاً حتى (5) مساء عدا الأجازات والعطلات الرسمية على الرقم (22617788 / 02) .