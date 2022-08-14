قبول دفعة جديدة بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل للعام الدراسي المقبل

قالت وزارة النقل أن المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان سيقبل دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمي رياضة) او المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات (شعبتي الكهرباء والميكانيكا) وما يعادلها لنفس العام الدراسي فقط.

وأوضحت أن ترشيح الطلاب يتم عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في نفس سنة حصول الطالب على المؤهل، وفقا للحد الادني للقبول ويشترط ان لا يزيد سن الطالب عن 22 عاما أول اکتوبر القادم.

وأضافت بأن يكون الطلبة المتقدمين متفرغين للدراسة، وان تكون اللغة الأجنبية للطلاب هي اللغة الانجليزية، ان يجتاز الطلاب اختبارات القبول التي تحددها إدارة المعهد (رياضية – طبية – سمات…).

وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة بالمعهد داخلية، ويتم توفير سبل الإقامة والإعاشة المتميزة داخل المعهد.

وذكرةت زارة النقل أن الطلاب يحصلون على درجة البكالوريوس في التخصص (بنظام 2 +2)، حيث انه من الممكن أن يكتفى الطالب بالحصول على درجة الدبلوم الفني فوق المتوسط بعد أول عامين من الدراسة، أو إكمال الدراسة للحصول على البكالوريوس.

وأشارت إلى أن بيتم دمج التدريب العملي مع الدراسة الأكاديمية اثناء فترة الدراسة، لتأهيل الطلاب للالتحاق بسوق العمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وقطاعات النقل ذات الصلة فور تخرجه واستيفائه الاشتراطات اللازمة.